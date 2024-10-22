快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

小隊長教官酒醉送醫情緒激動 刑事局：依規調查行為失檢

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

刑事局教官陳姓小隊長今凌晨在新北市酒醉路倒，被送醫後疑情緒激動，經醫院通知警方到場，由友人接回。刑事局表示，陳休假期間酒後行為失檢，依規調查處理。

警方說，陳姓小隊長昨晚休假期間與友人餐敘，今凌晨1時15分，餐後返家途中在新北市板橋區懷德街與文聖街口酒醉路倒，民眾發現報案，海山警分局文聖派出所員警到場處置，發現陳泥醉路倒無法自理，沒有明顯外傷，無違序行為，由救護人員送往新北市立聯合醫院板橋院區救護。

1時45分，陳疑在急診室情緒激動，院方通知轄區派出所到場處理，陳已昏睡，無違序情事，後續由友人到場帶回住處休息。

刑事局表示，陳休假期間酒後行為失檢，立即啟動調查，秉持不庇縱、不掩飾、不護短，毋枉毋縱；對於違紀零容忍，如確涉有違紀，均依法處置絕不寬貸，並追究相關人員考監責任，持續要求各級主官（管）確實負起勤教嚴管責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

刑事局教官陳姓小隊長今凌晨在新北市酒醉路倒，被送醫後疑情緒激動，經醫院通知警方到場，由友人接回。本報資料照
刑事局教官陳姓小隊長今凌晨在新北市酒醉路倒，被送醫後疑情緒激動，經醫院通知警方到場，由友人接回。本報資料照

情緒 教官

延伸閱讀

刑事局教官爛醉倒路邊 惡言嗆救護員及急診室醫護

台中男酒醉超失控 朝母女襲胸…拖進廁所欲侵犯

「美國醫師」寄16把制式手槍來台 混進五金工具被攔截

全部後退！新蘆線乘客酒醉鬧事 警方壓制帶回

相關新聞

貨梯鋼索突斷裂如「大怒神」 板殯3員工連同遺體墜落1樓受傷

新北市板橋殯儀館今天傳出驚悚的貨梯墜落意外，3名殯儀館員工傍晚5時許搭乘貨梯欲運送遺體至1樓時，貨梯鋼索突然斷裂，整台貨...

桃園少年開BMW撞柱…無照罰單上萬元 1原因不受限12年後才能考照

日前15歲曾姓少年偷開車造成3死，昨桃園市1名15歲未成年少年也偷開車自撞，除依少年事件處理法移請桃園地方法院審理外，桃...

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應了

新北市板橋殯儀館貨梯今傳出鋼索突斷裂如「大怒神」事件，引發各界關注。新北殯葬處表示，該電梯有定期保養，已通知廠商全面檢修...

北市19歲女墜11樓落在消防氣墊邊緣 命大仍有呼吸心跳

台北市中正區南昌路一棟大樓，今天下午4點多發生墜樓意外，一名19歲蔡姓女子從住家11樓墜下，所幸當時消防隊事先在一樓地面...

彰化偏鄉農地馬達、路燈沒電 警逮專偷電纜線父子大盜

彰化縣邱姓父子一起偷竊田尾鄉和溪州鄉的電纜線，被偷導致田間抽水馬達斷電和路燈失明的受害民眾跳腳，北斗警分局據報後訪查資源...

15歲少年偷開BMW 未成年無照駕駛釀禍…桃市今年逾676件

青少年無照駕車肇事案件不斷，桃園市議員黃瓊慧今天在議會上，稱桃園市每年少年無照駕駛件數超過2000件，要求警察局、教育局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。