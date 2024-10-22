小隊長教官酒醉送醫情緒激動 刑事局：依規調查行為失檢

刑事局教官陳姓小隊長今凌晨在新北市酒醉路倒，被送醫後疑情緒激動，經醫院通知警方到場，由友人接回。刑事局表示，陳休假期間酒後行為失檢，依規調查處理。

警方說，陳姓小隊長昨晚休假期間與友人餐敘，今凌晨1時15分，餐後返家途中在新北市板橋區懷德街與文聖街口酒醉路倒，民眾發現報案，海山警分局文聖派出所員警到場處置，發現陳泥醉路倒無法自理，沒有明顯外傷，無違序行為，由救護人員送往新北市立聯合醫院板橋院區救護。

1時45分，陳疑在急診室情緒激動，院方通知轄區派出所到場處理，陳已昏睡，無違序情事，後續由友人到場帶回住處休息。

刑事局表示，陳休假期間酒後行為失檢，立即啟動調查，秉持不庇縱、不掩飾、不護短，毋枉毋縱；對於違紀零容忍，如確涉有違紀，均依法處置絕不寬貸，並追究相關人員考監責任，持續要求各級主官（管）確實負起勤教嚴管責任。

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