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清水所百警列隊送最後一程 警員淚目喊：所長一路好走
遭女毒蟲拖行衝撞不幸殉職的土城分局清水派出所所長劉宗鑫，今天上午於板橋殯儀館舉行告別式，警政署長張榮興追晉劉宗鑫2線3星組長，劉父也代表受贈褒揚令、楷模獎章。靈柩起靈後繞行清水派出所，所內同仁也列隊敬禮送所長最後一程。
因公殉職的土城分局清水派出所所長劉宗鑫告別式中，新北市警局4名分局長覆蓋國旗、4名副分局長及副大隊長覆蓋警旗。隨後全國多縣市警察局及新北各分局均派員到場弔唁，場面備極哀榮。
公祭結束後靈柩隨即起靈，新北市警察局長廖訓誠列隊目送劉宗鑫靈柩運上靈車，清水派出所副所長則哽咽大喊：「所長，任務結束，一路好走」，並與在場人員一同敬禮。靈車隨即起程開往土城分局清水派出所，土城分局長陳建龍
率領所內所有同仁及地方仕紳在派出所前列隊，靈車抵達派出所後，所內警員紛紛含淚大喊：「所長，任務結束，一路好走。」更有許多警員難過的掩面痛哭。
土城分局長陳建龍也向劉宗鑫遺孀致意，劉宗鑫靈車短暫停留後隨即出發前往三峽火葬場進行火化。
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