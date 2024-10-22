影／兒騎機車闖紅燈被陌生人指責 父親護短加入衝突3人互告

新北市新莊區前天有1名中年男子，當街指責不相識的年輕機車騎士闖紅燈，引發口角爭執，後來連對方的父親也加入衝突，引起路人圍觀、錄影貼網。警方後來將3人帶回派出所，分別依傷害、恐嚇、妨害名譽移送法辦。

事發於前天晚上10時許，44歲李姓男子騎乘機車沿中港路直行，通過公園路口時，21歲簡姓男子騎機車從公園路闖紅燈直行。

2人都在路旁超商前停下，李男上前指責對方違規，引起簡男不滿，雙方在路邊吵了起來，稍後簡男的57歲父親也加入混亂爭執，3人從路旁吵進超商內互相叫罵、推擠。

稍後警方獲報趕抵，將3人帶回派出所調查，李男指控簡姓父子口出穢言辱罵、恐嚇，兒子還拿安全帽打他胸口和右手臂，簡姓父子亦控訴李男罵人。