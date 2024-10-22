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影／兒騎機車闖紅燈被陌生人指責 父親護短加入衝突3人互告

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區前天有1名中年男子，當街指責不相識的年輕機車騎士闖紅燈，引發口角爭執，後來連對方的父親也加入衝突，引起路人圍觀、錄影貼網。警方後來將3人帶回派出所，分別依傷害、恐嚇妨害名譽移送法辦。

事發於前天晚上10時許，44歲李姓男子騎乘機車沿中港路直行，通過公園路口時，21歲簡姓男子騎機車從公園路闖紅燈直行。

2人都在路旁超商前停下，李男上前指責對方違規，引起簡男不滿，雙方在路邊吵了起來，稍後簡男的57歲父親也加入混亂爭執，3人從路旁吵進超商內互相叫罵、推擠。

稍後警方獲報趕抵，將3人帶回派出所調查，李男指控簡姓父子口出穢言辱罵、恐嚇，兒子還拿安全帽打他胸口和右手臂，簡姓父子亦控訴李男罵人。

警方依法受理提告，警詢後將21歲簡男依傷害、恐嚇、妨害名譽罪嫌移送法辦；李男及57歲簡男依恐嚇、妨害名譽函送新北地檢署偵辦。21歲簡男闖紅燈及改裝機車喇叭，另依違反道路交通管理處罰條例開罰。

21歲簡姓男子因持安全帽打人，被依傷害、恐嚇、妨害名譽罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
21歲簡姓男子因持安全帽打人，被依傷害、恐嚇、妨害名譽罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
李姓男子（中）指責簡姓男子（右）騎機車闖紅燈，雙方發生口角、推擠衝突，簡男的父親（左）後來也加入混亂紛爭，被圍觀民眾錄影上傳網路。圖／翻攝社會事新聞影音
李姓男子（中）指責簡姓男子（右）騎機車闖紅燈，雙方發生口角、推擠衝突，簡男的父親（左）後來也加入混亂紛爭，被圍觀民眾錄影上傳網路。圖／翻攝社會事新聞影音

妨害名譽 恐嚇 機車騎士

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