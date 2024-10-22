西濱快速道路旁深夜違法傾倒廢棄物 苗警緝捕3人到案

西濱快速道路位在苗栗縣後龍鎮一帶路段，之前有多次車道較偏僻地點遭傾倒廢棄物，竹南警方近期接獲情資，有人於西濱後龍段平面道路附近一條小巷旁空地遭濫倒廢棄物，前往埋伏後，16日順利逮捕3名嫌犯，全案檢警依違反廢棄物清理法擴大偵辦中。

竹南警方指出，偵查隊與聯港派出所日前接獲西濱快速道路附近又有傾倒廢棄物情資，隨即到場調查並組成專案小組實施埋伏查緝；16日凌晨4點左右，發現以簡姓男子為首的3名嫌犯，開著載滿廢土的車輛出現濫倒廢土，警方立刻上前圍捕，並同步通報苗栗縣政府環保局到場處理。

據了解，該傾倒建築廢料土方疑為來自桃園的環保蟑螂集團，全案警方依違反廢棄物清理法將簡姓男子等人逮捕並查扣曳引車輛，移送苗栗地方檢察署擴大溯源偵辦中。