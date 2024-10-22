課後照顧罰吃辣椒醬拌飯、不求人打手背屁股 雲林縣府開罰、公布姓名

雲林縣某社團今年暑假國小成長營有學生手背、屁股被打到紅腫瘀青，經調查，有多名學生曾被打、處罰吃辣椒醬拌飯及剩菜飯，但僅有一名家長提告，縣府依法開罰6萬元並公布加害者姓名，斗六警分局依傷害、妨害自由罪嫌將加害者函送地檢署偵辦。

該社團近年在學期間開辦夜光天使班協助弱勢學童課後照顧，今年暑假由縣府社會處補助開辦國小成長營，一名國小二年級的女童8月16日在成長營被張姓工作人員以「不求人」打手背、屁股，傷勢明顯紅腫瘀青，且其姊姊也曾有被打經驗，家長的友人得知後通報社會處，隨即展開調查。

雲林縣警局婦幼隊、社工訪談18名學生及其家長，有多名學生陳述曾經被以「不求人」處罰，或是飯吃太慢被加辣椒醬要求吃完，甚至有學生說被要求吃水槽的剩菜，其中4人情節較嚴重。被指控加害的工作人員及社團負責人皆表示，事先有經家長同意，若孩子不乖可適當管教，水槽的剩菜是洗菜時掉落的菜葉，重新清洗後再烹煮給孩子吃。

檢警調查，雖然有多位學生曾有被不當管教經驗，但多數家長疑因感恩該社團協助照顧孩子，甚至分發給家長生活物資，加上事前有同意該社團可協助管教孩子，都不願提告，就連暑假被打到紅腫瘀青的女童家長也不願提告。

雲林縣議員王又民今在議會質詢縣府針對此案處理進度，警局長李建民表示，經調查、訪談後，有一名家長因孩子曾被打過，決定提告，已於9月底依傷害、妨害自由罪嫌將該名工作人員函送雲林地檢署偵辦。

縣府社會處長林文志表示，針對該案已邀集家長代表、律師、兒童專科醫師召開會議，認定加害工作人員涉及不當管教，依違反兒童及少年福利與權益保障法，處以6萬元罰款，並公布加害者姓名。