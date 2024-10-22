彰化通緝犯闖紅燈逃逸害警摔車 2個月追緝終落網

彰化縣陳姓男子日前因闖紅燈被攔查，卻一路加速逃逸，害得追捕員警摔車，警方經2個月追緝，18日順利攔截陳男，並發現其為涉及4案通緝犯，全案依犯公共危險等罪嫌送辦。

彰化縣警察局員林分局今天發布新聞稿指出，林厝派出所員警於8月31日執行巡邏勤務時，發現1輛機車騎士闖紅燈，上前攔查時其突然加速逃逸，期間還多次違規橫跨路口，不僅對其他用路人安全構成威脅，還導致1名追捕員警摔車。

警方告訴中央社記者，之後有一次男子在路上看見巡邏員警，又快速逃離現場，且駕駛男子非車主，為遏止這名騎士惡劣行徑，員警據現場目擊資料及監控畫面，針對該車輛展開追蹤分析，掌握其每日行駛路線，並選擇最佳攔截時機。

警方經過2個月追緝，於10月18日成功攔截這名騎士，經查，29歲陳姓男子竟涉及4案通緝犯，依涉犯公共危險罪移請台灣彰化地方檢察署偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，這次追捕行動成功阻斷通緝犯逃亡之路，維護社會秩序，也證明警方在打擊犯罪上的堅定決心。