泡泡瑪特火紅引人心動 高雄婦摔傷膝蓋仍摸走盲盒

YouTuber「儒哥」經營的娃娃機店「青菜樂園」，陳列時下當紅的「Labubu」公仔遇竊，店方發覺是1名婦人逛店順手摸走；婦人上樓行竊前已在樓梯先摔一跤，涉案後4小時被捕。

警方了解，10月20日晚間，40歲的林姓婦人與家人到高雄市新興區中山二路逛青菜樂園新堀江店，林婦見店內2樓陳列泡泡瑪特（POP MART）盲盒便心動，與家人離開去，她又折返店內，爬樓梯時就摔了一跤，仍上樓涉嫌偷走1個盲盒，邊走邊往後瞧有沒有人追來，即夾著盲盒逃逸。

店方調閱監錄系統，發覺婦人摸走Labubu，儒哥還將過程製成詼諧短片，指帶著小孩是「最錯誤的示範」，但店方未報案，只希望涉案人到店裡自首。