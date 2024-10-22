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泡泡瑪特火紅引人心動 高雄婦摔傷膝蓋仍摸走盲盒
YouTuber「儒哥」經營的娃娃機店「青菜樂園」，陳列時下當紅的「Labubu」公仔遇竊，店方發覺是1名婦人逛店順手摸走；婦人上樓行竊前已在樓梯先摔一跤，涉案後4小時被捕。
警方了解，10月20日晚間，40歲的林姓婦人與家人到高雄市新興區中山二路逛青菜樂園新堀江店，林婦見店內2樓陳列泡泡瑪特（POP MART）盲盒便心動，與家人離開去，她又折返店內，爬樓梯時就摔了一跤，仍上樓涉嫌偷走1個盲盒，邊走邊往後瞧有沒有人追來，即夾著盲盒逃逸。
店方調閱監錄系統，發覺婦人摸走Labubu，儒哥還將過程製成詼諧短片，指帶著小孩是「最錯誤的示範」，但店方未報案，只希望涉案人到店裡自首。
警方見到儒哥上傳的影片，主動與店方聯繫，調閱相關監錄影像，昨天晚間9時許，在楠梓區查獲林婦，發現她行竊前摔跤，膝蓋輕微受傷，在屋內搜得Labubu盲盒，逮捕她依竊盜罪嫌移送法辦。
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