痛到吐血…下半身都被夾住 竹港大橋貨車追撞變形

新竹縣往來新竹市南寮與竹北市鳳岡的竹港大橋今天上午9點發生貨車追撞事故，後車駕駛當場受困變形車頭中，其中，下半身被擠壓無法脫困、痛到吐血，所幸消防人員前來破壞車體將他拉出，送往新竹台大醫院急救撿回一命。

據了解，游姓貨車男駕駛（47歲）今天上午從桃園行經台61線西濱快速道路南下，在途經台61線與台15線共線的竹港大橋時，疑似未注意車前狀況，不慎追撞前方另輛貨車，造成貨車頭當場撞扁變形，游男也被夾困其中，根本無法動彈。

游男被夾住後痛到在駕駛座上呼救，無奈車體變形嚴重，旁人根本無法徒手將他拉出，游男最後更是痛到無力，全身血癱軟在座位上。獲報前來救援的救護人員現場無計可施，只能先幫他套上護頸，再立即呼叫消防人員攜帶破壞器材前來救援。

消防人員在事故後半小時攜帶破壞器材抵達現場開始破壞車體，破壞車體時游男意識清醒，但不時因為車體擠壓痛到叫出聲，所幸經過幾分鐘破壞，順利撐開夾扁的駕駛座，消防人員再將他從座位上「抽出來」，立即送往新竹台大醫院救治。