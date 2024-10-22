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痛到吐血…下半身都被夾住 竹港大橋貨車追撞變形

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣往來新竹市南寮與竹北市鳳岡的竹港大橋今天上午9點發生貨車追撞事故，後車駕駛當場受困變形車頭中，其中，下半身被擠壓無法脫困、痛到吐血，所幸消防人員前來破壞車體將他拉出，送往新竹台大醫院急救撿回一命。

據了解，游姓貨車男駕駛（47歲）今天上午從桃園行經台61線西濱快速道路南下，在途經台61線與台15線共線的竹港大橋時，疑似未注意車前狀況，不慎追撞前方另輛貨車，造成貨車頭當場撞扁變形，游男也被夾困其中，根本無法動彈。

游男被夾住後痛到在駕駛座上呼救，無奈車體變形嚴重，旁人根本無法徒手將他拉出，游男最後更是痛到無力，全身血癱軟在座位上。獲報前來救援的救護人員現場無計可施，只能先幫他套上護頸，再立即呼叫消防人員攜帶破壞器材前來救援。

消防人員在事故後半小時攜帶破壞器材抵達現場開始破壞車體，破壞車體時游男意識清醒，但不時因為車體擠壓痛到叫出聲，所幸經過幾分鐘破壞，順利撐開夾扁的駕駛座，消防人員再將他從座位上「抽出來」，立即送往新竹台大醫院救治。

警方表示，當事人酒測值為0，事故原因仍待釐清，但提醒用路人開車行駛在路上務必注意車前狀況、保持行車安全距離，同時勿疲勞駕駛，開車也不要使用行動電話，以免因前方車輛暫停而煞車不及追撞。

消防人員持破壞器材在現場撐開因追撞被夾扁的貨車頭，駕駛下半身被夾住，痛到只能在座位上呻吟待援。記者巫鴻瑋／翻攝
消防人員持破壞器材在現場撐開因追撞被夾扁的貨車頭，駕駛下半身被夾住，痛到只能在座位上呻吟待援。記者巫鴻瑋／翻攝
消防人員持破壞器材在現場撐開因追撞被夾扁的貨車頭，駕駛下半身被夾住，痛到只能在座位上呻吟待援。記者巫鴻瑋／翻攝
消防人員持破壞器材在現場撐開因追撞被夾扁的貨車頭，駕駛下半身被夾住，痛到只能在座位上呻吟待援。記者巫鴻瑋／翻攝

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