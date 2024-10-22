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影／桃園失聯移工遇警跑 外送員出手神助大外割

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區介壽路一段昨晚發生一名機車男乘客遇警方攔查跳車逃逸，一旁外送員見狀上前將男子「大外割」助警逮人。經了解逃跑的33歲越南籍阮姓男子已被通報失聯，全案依規定移送收容。

八德警分局四維派出所員警昨晚10點多外出巡邏，行經介壽路一段與忠誠街口發現一輛機車形跡可疑，立即上前攔查，結果機車後座男乘客見到員警靠近，立刻跳車逃逸。

員警見狀立刻尾隨追上，由於街上人來人往，引發民眾注目，該男子奔跑約10公尺衝到馬路中央，附近外送員見狀立刻上前將男子「大外割」協助警方將人抓住，員警隨即將人控制。警方一查發現該名33歲越南籍阮姓男子已被通報失聯，全案依規定移送移民署專勤隊收容。

桃園市八德區介壽路一段昨晚發生一名機車男乘客遇警方攔查跳車逃逸，一旁外送員見狀上前將男子「大外割」助警逮人。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區介壽路一段昨晚發生一名機車男乘客遇警方攔查跳車逃逸，一旁外送員見狀上前將男子「大外割」助警逮人。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區介壽路一段昨晚發生一名機車男乘客遇警方攔查，跳車逃逸遭民眾及警方控制，經了解逃跑的33歲越南籍阮姓男子已被通報失聯，全案依規定移送收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區介壽路一段昨晚發生一名機車男乘客遇警方攔查，跳車逃逸遭民眾及警方控制，經了解逃跑的33歲越南籍阮姓男子已被通報失聯，全案依規定移送收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區介壽路一段昨晚發生一名機車男乘客遇警方攔查，跳車逃逸遭民眾及警方控制，驚動附近人流。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區介壽路一段昨晚發生一名機車男乘客遇警方攔查，跳車逃逸遭民眾及警方控制，驚動附近人流。記者周嘉茹／翻攝

外送員 失聯 移民署 越南

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