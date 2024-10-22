影／台中少年中輟要「行情」 買4.4萬LV鞋淪詐團車手

台中市彭姓男子的詐騙集團涉吸收少年擔任車手，警方今年4月間查獲張姓、李姓少年取簿，其中張家境小康，仍為了「行情」，購買不符資力的4.4萬元LV名牌鞋，淪為車手，因張已犯案一段時間，遭台中地院少年法庭裁定收容。

台中市警局少年隊在今年4月間接獲被害人報案，遭歹徒騙走提款卡與存簿，已寄到超商內，警方前往超商埋伏，查獲前往取簿的張姓（16歲）、李姓少年（17歲），全案深入追查發現，二人是被彭姓男子（51歲）為首的「TOYOTA」詐欺集團吸收，以領取每件包裹1000元的價格，替彭等人領取裝有被害人金融卡、存簿的包裹，兩名少年至少已獲利9000元。

兩名少年被警方依少年事件處理法移送後，台中地院少年法庭法官裁定張收容、李責付，少年隊另外循線查緝涉案林姓共犯（20歲）、劉姓車手等人到案，目前仍有涉案彭男的兒子在逃。

警方調查，彭等人領取的金融卡、存簿被用來詐騙被害人，去年11月至今年6月間，至少有25人被騙，損失金額達200多萬元。

經查，張姓少年家境小康，但父母忙於工作，張中輟後擔任油漆工賺取收入，因不敷花用，加上為了「行情」，想要購買價值4.4萬元的LV名牌鞋，所以才被彭等人以高薪吸引，加入詐團擔任車手。