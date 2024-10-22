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影／台中少年中輟要「行情」 買4.4萬LV鞋淪詐團車手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市彭姓男子的詐騙集團涉吸收少年擔任車手，警方今年4月間查獲張姓、李姓少年取簿，其中張家境小康，仍為了「行情」，購買不符資力的4.4萬元LV名牌鞋，淪為車手，因張已犯案一段時間，遭台中地院少年法庭裁定收容。

台中市警局少年隊在今年4月間接獲被害人報案，遭歹徒騙走提款卡與存簿，已寄到超商內，警方前往超商埋伏，查獲前往取簿的張姓（16歲）、李姓少年（17歲），全案深入追查發現，二人是被彭姓男子（51歲）為首的「TOYOTA」詐欺集團吸收，以領取每件包裹1000元的價格，替彭等人領取裝有被害人金融卡、存簿的包裹，兩名少年至少已獲利9000元。

兩名少年被警方依少年事件處理法移送後，台中地院少年法庭法官裁定張收容、李責付，少年隊另外循線查緝涉案林姓共犯（20歲）、劉姓車手等人到案，目前仍有涉案彭男的兒子在逃。

警方調查，彭等人領取的金融卡、存簿被用來詐騙被害人，去年11月至今年6月間，至少有25人被騙，損失金額達200多萬元。

經查，張姓少年家境小康，但父母忙於工作，張中輟後擔任油漆工賺取收入，因不敷花用，加上為了「行情」，想要購買價值4.4萬元的LV名牌鞋，所以才被彭等人以高薪吸引，加入詐團擔任車手。

台中市少年隊表示，為針對解決少年詐欺車手增加的趨勢，由台中市少輔會跨網絡協調各局處辦理詐欺少年輔導工作，以少年法庭調查保護官為主體，進行跨專業、跨網絡的協同合作，提供少年多面向適切輔導，以協助少年健全成長。

台中市張姓、李姓少年被詐團吸收當車手，今年4月間前往領包裹時，被警方查獲，當時張穿要價不斐LV鞋。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓、李姓少年被詐團吸收當車手，今年4月間前往領包裹時，被警方查獲，當時張穿要價不斐LV鞋。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓、李姓少年被詐團吸收當車手，今年4月間前往領包裹時，被警方查獲，當時張（白衣）穿要價不斐LV鞋。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓、李姓少年被詐團吸收當車手，今年4月間前往領包裹時，被警方查獲，當時張（白衣）穿要價不斐LV鞋。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局少年隊破獲以彭姓男子為首的詐騙集團。圖／台中市少年隊提供
台中市警局少年隊破獲以彭姓男子為首的詐騙集團。圖／台中市少年隊提供

台中市 詐欺 車手

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