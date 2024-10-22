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高雄「瑞典戰車」追撞小貨車 瓦斯桶東倒西歪嚇壞路人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄43歲姚姓女子今早駕駛俗稱「瑞典戰車」的VOLVO休旅車，行經湖內區東方路與民族街口時，不慎追撞停在路旁的小貨車，因貨車載滿瓦斯桶，嚇壞路過民眾，所幸無瓦斯洩漏，姚女及小貨車劉姓駕駛僅受輕傷，送醫治療後均無大礙。

湖內警分局表示，姚姓女子今早7時36分駕駛休旅車，行經東方路與民族接口時，疑未注意車前狀況，車輛向右偏移，從後方撞上劉男停靠在路旁的小貨車。

因劉男車上載滿瓦斯桶，遭撞後瓦斯桶晃得東倒西歪，嚇壞經過民眾，警消獲報後到場，經消防分隊到場檢測，確認無溢漏情形，結束虛驚。

姚女、劉男因車禍都受到輕傷，救護車將二人均送往台南市立醫院治療，傷勢並無大礙。小貨車上的瓦斯桶，則由瓦斯行指派人員到場完成分裝卸載，詳細事故原因，已由警方測繪釐清。

高雄43歲姚姓女子今早駕駛俗稱「瑞典戰車」的VOLVO休旅車，追撞劉男載滿瓦斯桶的小貨車，所幸並無瓦斯洩漏。記者張議晨／翻攝
高雄43歲姚姓女子今早駕駛俗稱「瑞典戰車」的VOLVO休旅車，追撞劉男載滿瓦斯桶的小貨車，所幸並無瓦斯洩漏。記者張議晨／翻攝
高雄43歲姚姓女子今早駕駛俗稱「瑞典戰車」的VOLVO休旅車，追撞劉男載滿瓦斯桶的小貨車，所幸並無瓦斯洩漏。記者張議晨／翻攝
高雄43歲姚姓女子今早駕駛俗稱「瑞典戰車」的VOLVO休旅車，追撞劉男載滿瓦斯桶的小貨車，所幸並無瓦斯洩漏。記者張議晨／翻攝

休旅車 台南 車禍

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