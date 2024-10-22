高雄「瑞典戰車」追撞小貨車 瓦斯桶東倒西歪嚇壞路人

高雄43歲姚姓女子今早駕駛俗稱「瑞典戰車」的VOLVO休旅車，行經湖內區東方路與民族街口時，不慎追撞停在路旁的小貨車，因貨車載滿瓦斯桶，嚇壞路過民眾，所幸無瓦斯洩漏，姚女及小貨車劉姓駕駛僅受輕傷，送醫治療後均無大礙。

湖內警分局表示，姚姓女子今早7時36分駕駛休旅車，行經東方路與民族接口時，疑未注意車前狀況，車輛向右偏移，從後方撞上劉男停靠在路旁的小貨車。

因劉男車上載滿瓦斯桶，遭撞後瓦斯桶晃得東倒西歪，嚇壞經過民眾，警消獲報後到場，經消防分隊到場檢測，確認無溢漏情形，結束虛驚。