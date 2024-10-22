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持2大疊玩具鈔買運動彩券 他涉詐投注站逃10年後落網
54歲趙姓男子10年前經常光顧台北市內湖區一家投注站，涉持2大疊玩具鈔及2千元真鈔放在手提包內，展示鈔票詐騙店家開立各5萬元的運動彩券4張，全部未中獎後假裝領錢離開，一路逃了10年，日前遭警方路檢查獲依法解送歸案。
士林地檢署起訴指出，趙姓男子是內湖區一家投注站常客，取得店家信任後，2014年10月12日上午8時許，攜帶大量玩具鈔投注，2疊鈔票僅放上2張真鈔共2千元，涉嫌向櫃檯人員展示鈔票，假裝有能力支付投注金額，詐騙投注運彩，櫃檯人員誤信他攜帶現金，共開立4張各5萬元的運彩，但均未中獎，趙男稱外出領錢，櫃檯人員才發現手提包內竟是大量的玩具鈔，報警求助。
警方到場後，投注站櫃檯人員拿出手提包內的玩具假鈔，且提供監視器影像，證實趙男持玩具鈔詐騙投注，事發後，趙男曾協議要還款，但卻不了了之未到案遭通緝，一路逃亡沒在出沒在內湖區，轉而住在桃園楊梅的朋友家，日前駕車行經警方路檢點，遭查獲通緝犯身分，依法解送歸案，士林地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴。
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