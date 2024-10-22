快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

聽新聞
0:00 / 0:00

持2大疊玩具鈔買運動彩券 他涉詐投注站逃10年後落網

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

54歲趙姓男子10年前經常光顧台北市內湖區一家投注站，涉持2大疊玩具鈔及2千元真鈔放在手提包內，展示鈔票詐騙店家開立各5萬元的運動彩券4張，全部未中獎後假裝領錢離開，一路逃了10年，日前遭警方路檢查獲依法解送歸案。

士林地檢署起訴指出，趙姓男子是內湖區一家投注站常客，取得店家信任後，2014年10月12日上午8時許，攜帶大量玩具鈔投注，2疊鈔票僅放上2張真鈔共2千元，涉嫌向櫃檯人員展示鈔票，假裝有能力支付投注金額，詐騙投注運彩，櫃檯人員誤信他攜帶現金，共開立4張各5萬元的運彩，但均未中獎，趙男稱外出領錢，櫃檯人員才發現手提包內竟是大量的玩具鈔，報警求助。

警方到場後，投注站櫃檯人員拿出手提包內的玩具假鈔，且提供監視器影像，證實趙男持玩具鈔詐騙投注，事發後，趙男曾協議要還款，但卻不了了之未到案遭通緝，一路逃亡沒在出沒在內湖區，轉而住在桃園楊梅的朋友家，日前駕車行經警方路檢點，遭查獲通緝犯身分，依法解送歸案，士林地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴。

玩具鈔示意圖。本報資料照片
玩具鈔示意圖。本報資料照片

內湖 櫃檯人員 詐騙

延伸閱讀

華山文創工人拆除棚架...隨身腰包遭竊 賊落網問：騎Ubike怎被抓到？

高雄「撒釘怪客」被警盯上還沿路撒 落網後檢方以2罪聲押

民眾黨辦公室竊賊落網 黃國昌：警沒告知先洩漏媒體

哈韓衝這檔！1張鈔票吃到飽 南港最強Buffet「韓風食堂」新主題 集結「部隊鍋、韓式炸雞」超夯韓餐 加映「6大優惠」免費吃

相關新聞

貨梯鋼索突斷裂如「大怒神」 板殯3員工連同遺體墜落1樓受傷

新北市板橋殯儀館今天傳出驚悚的貨梯墜落意外，3名殯儀館員工傍晚5時許搭乘貨梯欲運送遺體至1樓時，貨梯鋼索突然斷裂，整台貨...

桃園少年開BMW撞柱…無照罰單上萬元 1原因不受限12年後才能考照

日前15歲曾姓少年偷開車造成3死，昨桃園市1名15歲未成年少年也偷開車自撞，除依少年事件處理法移請桃園地方法院審理外，桃...

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應了

新北市板橋殯儀館貨梯今傳出鋼索突斷裂如「大怒神」事件，引發各界關注。新北殯葬處表示，該電梯有定期保養，已通知廠商全面檢修...

北市19歲女墜11樓落在消防氣墊邊緣 命大仍有呼吸心跳

台北市中正區南昌路一棟大樓，今天下午4點多發生墜樓意外，一名19歲蔡姓女子從住家11樓墜下，所幸當時消防隊事先在一樓地面...

彰化偏鄉農地馬達、路燈沒電 警逮專偷電纜線父子大盜

彰化縣邱姓父子一起偷竊田尾鄉和溪州鄉的電纜線，被偷導致田間抽水馬達斷電和路燈失明的受害民眾跳腳，北斗警分局據報後訪查資源...

15歲少年偷開BMW 未成年無照駕駛釀禍…桃市今年逾676件

青少年無照駕車肇事案件不斷，桃園市議員黃瓊慧今天在議會上，稱桃園市每年少年無照駕駛件數超過2000件，要求警察局、教育局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。