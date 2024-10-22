新北民營救護車空車紅燈直行被撞上 警：若無出勤證明將究責

新北市三重區今天凌晨有1輛未載病患的民營救護車鳴笛「紅燈直行」，被61歲婦人騎機車撞上，受傷另由119救護車送醫。警方表示，民營救護車若未能證明當時是出勤接送病患，將告發闖紅燈，並通知主管機關開罰。

24歲符姓司機今天凌晨4時44分，駕駛民營救護車從國道1號下三重交流道遇到紅燈，當時他是空車，開啟警示燈鳴笛直行穿越三和路駛向前方重陽路，被沿三和路往台北橋方向直行由61歲陳姓婦人騎乘的機車撞上。

婦人跌倒全身多處擦挫傷，另由119救護車送醫診治。符姓司機聲稱當時準備前往新莊區的衛福部台北醫院接運病患，執行勤務才會穿越紅燈直行。