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新北民營救護車空車紅燈直行被撞上 警：若無出勤證明將究責

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區今天凌晨有1輛未載病患的民營救護車鳴笛「紅燈直行」，被61歲婦人騎機車撞上，受傷另由119救護車送醫。警方表示，民營救護車若未能證明當時是出勤接送病患，將告發闖紅燈，並通知主管機關開罰。

24歲符姓司機今天凌晨4時44分，駕駛民營救護車從國道1號下三重交流道遇到紅燈，當時他是空車，開啟警示燈鳴笛直行穿越三和路駛向前方重陽路，被沿三和路往台北橋方向直行由61歲陳姓婦人騎乘的機車撞上。

婦人跌倒全身多處擦挫傷，另由119救護車送醫診治。符姓司機聲稱當時準備前往新莊區的衛福部台北醫院接運病患，執行勤務才會穿越紅燈直行。

警方表示若救護車公司無法提供出勤證明，將追究司機闖紅燈交通違規及肇事責任，並通知新北市政府衛生局開罰。

新北市三重區凌晨有1輛未載病患的民營救護車鳴笛紅燈直行，被61歲婦人騎機車撞上，受傷另由119救護車送醫。警方表示民營救護車若未能證明當時是出勤接送病患，將告發闖紅燈，並通知衛生主管機關開罰。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區凌晨有1輛未載病患的民營救護車鳴笛紅燈直行，被61歲婦人騎機車撞上，受傷另由119救護車送醫。警方表示民營救護車若未能證明當時是出勤接送病患，將告發闖紅燈，並通知衛生主管機關開罰。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區凌晨有1輛未載病患的民營救護車鳴笛紅燈直行，被61歲婦人騎機車撞上，受傷另由119救護車送醫。警方表示民營救護車若未能證明當時是出勤接送病患，將告發闖紅燈，並通知衛生主管機關開罰。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區凌晨有1輛未載病患的民營救護車鳴笛紅燈直行，被61歲婦人騎機車撞上，受傷另由119救護車送醫。警方表示民營救護車若未能證明當時是出勤接送病患，將告發闖紅燈，並通知衛生主管機關開罰。記者林昭彰／翻攝

交通違規 救護車 紅燈

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