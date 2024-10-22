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影／因公殉職所長劉宗鑫留2稚女 警署長：安排家屬公部門工作
因公殉職的新北市土城分局清水所長劉宗鑫今天上午在新北市立殯儀館舉行告別式。內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、警政署長張榮興均到場弔唁。署長張榮興受訪時表示，已協助安排家屬在公家單位服務，劉宗鑫符合因公殉職，會依規定辦理。
新北市警局今天上午8時20分在新北市立殯儀館景福廳舉行因公殉職的清水派出所故所長劉宗鑫告別式。新北市長侯友宜先頒發褒揚令，隨後內部政長劉世芳頒發行政院三等楷模獎章，警政署長張榮興追晉劉宗鑫為兩線三星組長，隨後由4名分局長及4名副分局長、副大隊長，為劉宗鑫靈柩覆蓋國旗、警旗。
警政署長張榮興受訪時表示，已協助安排劉宗鑫家屬在公家單位服務，關於撫卹問題劉宗鑫因符合因公殉職，將依規定辦理。
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