殉職所長劉宗鑫公祭 幼女「老天爺可以讓爸爸回來嗎」

新北市土城分局清水所長劉宗鑫上月30日盤查為停車時，遭陳姓女毒蟲開車拖行衝撞護欄不幸殉職。今天上午於板殯舉行告別式，劉宗鑫遺孀穿著黑衣抱著年幼女兒及牽著仍懵懂的4歲大女兒，哽咽的向到場上千名警察人員致意，場面令人鼻酸。

今天公祭儀式首先由內政部長劉世芳頒發楷模獎章、新北市長侯友宜頒發褒揚令、警政署長張榮興則追晉劉宗鑫2線3星組長，由劉父代表接受。過程中並播放劉宗鑫生前家庭圓滿和樂影片，妻子透過影片對丈夫表示，過去等候再久丈夫總有下勤回家的一日，直到自己為他留的燈遲遲沒有熄滅，這才驚覺他再無歸期。