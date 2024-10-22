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殉職所長劉宗鑫公祭 幼女「老天爺可以讓爸爸回來嗎」
新北市土城分局清水所長劉宗鑫上月30日盤查為停車時，遭陳姓女毒蟲開車拖行衝撞護欄不幸殉職。今天上午於板殯舉行告別式，劉宗鑫遺孀穿著黑衣抱著年幼女兒及牽著仍懵懂的4歲大女兒，哽咽的向到場上千名警察人員致意，場面令人鼻酸。
今天公祭儀式首先由內政部長劉世芳頒發楷模獎章、新北市長侯友宜頒發褒揚令、警政署長張榮興則追晉劉宗鑫2線3星組長，由劉父代表接受。過程中並播放劉宗鑫生前家庭圓滿和樂影片，妻子透過影片對丈夫表示，過去等候再久丈夫總有下勤回家的一日，直到自己為他留的燈遲遲沒有熄滅，這才驚覺他再無歸期。
劉妻在影片中提到，丈夫劉宗鑫曾承諾自己規劃調內勤，讓一家四口能天天膩在一起，自己為了讓他和2個女兒睡得舒服，特別購置大床，就等著他回來，不曾想他已往西方極樂世界而去。而劉宗鑫的大女兒更在影片中朝天大喊：「爸爸我好想你」、「老天爺可以讓爸爸回來嗎，拜託你老天爺」，讓在場人員頻頻拭淚。
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