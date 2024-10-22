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影／遭女毒蟲衝撞殉職 故所長劉宗鑫今公祭追晉2線3星
新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，上月30日在土城攔查一輛違停車時，遭女駕駛陳嘉瑩拖行衝撞路邊護欄不幸殉職。新北市警局今天上午於板橋殯儀館舉行公祭典禮，場面備極哀榮。
因公殉職的劉宗鑫，上月30日深夜在新北土城盤查女駕駛陳嘉瑩車輛時，遭拖行400公尺，陳女疑為甩開劉宗鑫，衝撞道路工區護欄，劉宗鑫遭撞擊後倒地當場失去呼吸心跳，送醫急救後不幸殉職。
新北市警局今天上午在板殯為殉職的所長劉宗鑫舉行告別式，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、警政署長張榮興均親臨弔唁，並分別頒發楷模獎章、褒揚令及追晉劉宗鑫為2線3星組長，由劉父代表接受。另外，告別式中並由4名新北市分局長為劉宗鑫靈柩覆蓋國旗、4名副分局長為劉宗鑫靈柩覆蓋警旗，而各縣市警局及新北各分局也同時派員到場弔唁，而告別式中也特別透過AI模擬方式，讓劉宗鑫在鏡頭前現身講話，場面備極哀榮。
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