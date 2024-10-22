影／遭女毒蟲衝撞殉職 故所長劉宗鑫今公祭追晉2線3星

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，上月30日在土城攔查一輛違停車時，遭女駕駛陳嘉瑩拖行衝撞路邊護欄不幸殉職。新北市警局今天上午於板橋殯儀館舉行公祭典禮，場面備極哀榮。

因公殉職的劉宗鑫，上月30日深夜在新北土城盤查女駕駛陳嘉瑩車輛時，遭拖行400公尺，陳女疑為甩開劉宗鑫，衝撞道路工區護欄，劉宗鑫遭撞擊後倒地當場失去呼吸心跳，送醫急救後不幸殉職。