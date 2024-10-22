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影／遭女毒蟲衝撞殉職 故所長劉宗鑫今公祭追晉2線3星

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，上月30日在土城攔查一輛違停車時，遭女駕駛陳嘉瑩拖行衝撞路邊護欄不幸殉職。新北市警局今天上午於板橋殯儀館舉行公祭典禮，場面備極哀榮。

因公殉職的劉宗鑫，上月30日深夜在新北土城盤查女駕駛陳嘉瑩車輛時，遭拖行400公尺，陳女疑為甩開劉宗鑫，衝撞道路工區護欄，劉宗鑫遭撞擊後倒地當場失去呼吸心跳，送醫急救後不幸殉職。

新北市警局今天上午在板殯為殉職的所長劉宗鑫舉行告別式，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、警政署長張榮興均親臨弔唁，並分別頒發楷模獎章、褒揚令及追晉劉宗鑫為2線3星組長，由劉父代表接受。另外，告別式中並由4名新北市分局長為劉宗鑫靈柩覆蓋國旗、4名副分局長為劉宗鑫靈柩覆蓋警旗，而各縣市警局及新北各分局也同時派員到場弔唁，而告別式中也特別透過AI模擬方式，讓劉宗鑫在鏡頭前現身講話，場面備極哀榮。

新北市土城分局清水派出所故所長劉宗鑫公祭典禮上午在板橋殯儀館舉行，典禮開始先由4名新北市分局長為劉宗鑫靈柩覆蓋國旗，場面備極哀榮。記者杜建重／攝影
新北市土城分局清水派出所故所長劉宗鑫公祭典禮上午在板橋殯儀館舉行，典禮開始先由4名新北市分局長為劉宗鑫靈柩覆蓋國旗，場面備極哀榮。記者杜建重／攝影
新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，上月在土城攔查違停車時遭拖行衝撞不幸殉職。新北市警局今天上午於板橋殯儀館舉行公祭典禮，各縣市警局及新北各分局均派員到場弔唁，場面備極哀榮。記者杜建重／攝影
新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，上月在土城攔查違停車時遭拖行衝撞不幸殉職。新北市警局今天上午於板橋殯儀館舉行公祭典禮，各縣市警局及新北各分局均派員到場弔唁，場面備極哀榮。記者杜建重／攝影
新北市土城分局清水派出所故所長劉宗鑫公祭典禮上午在板橋殯儀館舉行，內政部長劉世芳（中右）親頒楷模獎章。記者杜建重／攝影
新北市土城分局清水派出所故所長劉宗鑫公祭典禮上午在板橋殯儀館舉行，內政部長劉世芳（中右）親頒楷模獎章。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（右）頒發褒揚令，由劉父代表接受。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（右）頒發褒揚令，由劉父代表接受。記者杜建重／攝影

告別式 殉職

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