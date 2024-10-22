騎士疑遭碰瓷稱手表受損索賠2萬5 新北警鎖定2男

新北市板橋區彭姓男子騎車遭路人稱被後照鏡碰到右手，造成手表受損要求賠償2萬5000元。他認為遭「碰瓷」詐騙，有多人遭類似經驗。警方今天表示，已鎖定並請當事人到案釐清。

彭姓男子在臉書（Facebook）社群貼文、貼照片表示，昨天騎車時，遭戴帽男子稱，機車右邊後照鏡撞到其右手，隨即手表掉落地上，且零件整齊散落一地，像事先拆好似，連表盤、時針、秒針、表冠、表帶都分散開來。

彭男說，戴帽男子以趕時間為由，要求現場賠償現金新台幣2萬5000元解決。不過，在騎士堅持報警後，戴帽男以趕時間為由，索取騎士的電話就往捷新埔站出口走掉。

彭男說，他檢視行車記錄器發現，戴帽男子當時右手是沒戴手表的，認為是遇到詐騙。臉書社團發現多人遭類似經驗，只要搜尋「碰瓷」（指騙徒故意讓他人摔壞假貨，並要求以高價真品或高額金錢賠償的詐財行為），就有類似經驗，連戴帽男子的右腳刺青都一樣。

彭男提醒網友，萬一遇到類似事故，不要緊張害怕，堅持先報警處理再談後續。網友熱烈討論質疑，「手表不是戴左手嗎？怎麼變右邊掉出？」據說疑詐騙男子的手表會戴在雙手，看哪一邊靠近被害人，就從那一邊掉下來。

有今年6月的受害者發文稱，遭同一組人（2人）受騙。這種人警察都不抓起來，整天放任其碰瓷，仍然還是在板橋繼續騙人。

海山警分局今天表示，21日下午接獲彭男報案稱，在板橋區文化路一段421巷，有行車糾紛，對方稱手表毀損，請警方到場處理。後來彭男表示，現場2名男子已離去，不需警方協助。

江翠派出所說，已取得行車記錄器影片，經擴大調閱監視器影像，鎖定涉案人詹姓男子與張姓男子。已通知到案說明，以釐清案情。