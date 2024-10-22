刑事局教官爛醉倒路邊 惡言嗆救護員及急診室醫護
刑事局55歲陳姓教官今天凌晨1時許酒後倒臥在板橋區懷德街與文聖街口，救護人員到場時陳男掙扎不想上救護車，勸說後才就醫。不料陳男到醫院後又對醫護人員口出惡言，轄區警到場時陳男已昏睡，最後由友人帶離，院方及救護人員也不願提告。
據了解，今天凌晨1時許海山警方接獲報案，在板橋區懷德街與文聖街口有民眾酒醉路倒。警方及救護人員獲報趕抵，發現路倒的是1名任職於刑事局的教官陳姓男子。陳男因不勝酒力不斷在現場「魯小小」嗆聲，眾人在場勸說許久後，陳男才上救護車前往醫院就醫。
不料陳男抵達醫院後，又對醫護人員惡言惡語，院方立即報警。轄區警方趕抵醫院時陳男已昏睡並無違序狀況，後續由陳男友人帶回休息。因院方與救護人員均低調不願提告，確切事發經過仍待警方釐清。
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