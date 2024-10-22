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好消息！台中墜樓高職生清醒了 還能與家人交談
台中市一所高職二年級學生昨天從體育館二樓墜下，送醫急救時有口腔跟鼻孔流血、癲癇抽搐和躁動等症狀，昏迷指數7分。所幸經醫師搶救，昨天下午4時許已逐漸清醒，並能與家人交談，校方人員也一直陪伴到他在台東的家人趕到，讓家人稍感安心。
據了解，校方指出，這名學生在活動中心上美術課，下課時從2樓看台座位區，企圖攀下1樓，現場有同學阻止，但他自以為平日體能不錯，執意攀下1樓，不料跌落地面，後腦著地。
校方說，2樓離地3公尺高，所幸學生身高170公分，攀出欄杆外時，腳離地約2公尺，學生掉落地面緊急送醫，導師並隨車到達醫院陪同，隨後校長及師長也到達醫院關切。
醫院說，外傷小組團隊先幫患者緊急插管，保護他的呼吸道維持生命跡象，並進一步安排全身電腦斷層檢查，未見明顯骨折或內出血，經送加護病房治療，已經清醒，並能與家人交談。
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