好消息！台中墜樓高職生清醒了 還能與家人交談

台中市一所高職二年級學生昨天從體育館二樓墜下，送醫急救時有口腔跟鼻孔流血、癲癇抽搐和躁動等症狀，昏迷指數7分。所幸經醫師搶救，昨天下午4時許已逐漸清醒，並能與家人交談，校方人員也一直陪伴到他在台東的家人趕到，讓家人稍感安心。

據了解，校方指出，這名學生在活動中心上美術課，下課時從2樓看台座位區，企圖攀下1樓，現場有同學阻止，但他自以為平日體能不錯，執意攀下1樓，不料跌落地面，後腦著地。

校方說，2樓離地3公尺高，所幸學生身高170公分，攀出欄杆外時，腳離地約2公尺，學生掉落地面緊急送醫，導師並隨車到達醫院陪同，隨後校長及師長也到達醫院關切。