獨／台積電F20廠52歲工人觸電亡 竹科管理局停工調查

新竹科學園區台積電F20廠18日發生一起工安意外，一名52歲工人疑似施工時觸電身亡，警方已通報職安調查，釐清事故原因。新竹科學園區管理局表示，已停工調查職災原因，釐清是否有疏失。

台積電新竹F20為竹科寶山二期擴建計畫，是台積電規畫生產2奈米先進製程的重鎮，建物為2棟地上10層、地下4層，編號Fab20是座超大型晶圓廠，預計第一座廠（P1）完成風險性試產後，2025年量產。