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獨／台積電F20廠52歲工人觸電亡 竹科管理局停工調查

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹科學園區台積電F20廠18日發生一起工安意外，一名52歲工人疑似施工時觸電身亡，警方已通報職安調查，釐清事故原因。新竹科學園區管理局表示，已停工調查職災原因，釐清是否有疏失。

台積電新竹F20為竹科寶山二期擴建計畫，是台積電規畫生產2奈米先進製程的重鎮，建物為2棟地上10層、地下4層，編號Fab20是座超大型晶圓廠，預計第一座廠（P1）完成風險性試產後，2025年量產。

事實上，台積電寶山在第一期擴建工程時，就發生不少工安意外。2021年2月，一名52歲藍姓板模領班，正在工地監工時，疑似為了撿板模，竟踩空摔落約2層樓高、9公尺深地下室身亡；2021年5月，一部挖土機疑在整地時不慎扯斷電線桿電線，導致電線桿倒下時砸中1名28歲女外包商，當場造成她頭骨破裂送醫。

新竹科學園區台積電F20廠昨天發生一起工安意外，一名52歲工人疑似施工時觸電身亡，警方已通報職安調查（圖僅示意）。圖／聯合報系資料照片
新竹科學園區台積電F20廠昨天發生一起工安意外，一名52歲工人疑似施工時觸電身亡，警方已通報職安調查（圖僅示意）。圖／聯合報系資料照片

台積電 工安 新竹 職災

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