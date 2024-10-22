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飆股保證賺錢 中年婦人要提領65萬還說是妹妹結婚禮金

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中年王姓婦人在網路投資社群看到一則「飆股保證賺錢」廣告，她昨天聽從「投顧老師」指示，前往民生路一家銀行欲提領65萬元投資股票。行員關懷提問，她還說是為妹妹結婚禮金。行員機警報案，警方到場識破詐騙伎倆，向她說明是投資詐騙手法，她才恍然大悟，保住辛苦積蓄。

台南市警二分局民權派出所所長何家慶、警員陳俊安，昨天下午1點巡邏，突接到民生路某銀行通報，王姓婦人要提領65萬元，行員詢問對方聲稱為妹妹結婚需要禮金之用，行員擔心王婦遭詐騙，進一步詢問匯款用途，才表示要投資股票賺錢，懷疑遭到詐騙立即報案。

警方趕赴現場了解，發現王婦是在網路看到一則投資股票賺錢廣告，被深深吸引，對方將她加入LINE投資群組，一名自稱投資「投顧老師」每天在群組分享股票信息、財報等訊息取信王婦，指導如何投資「保證賺大錢」。

王婦最後聽從「投顧老師」投資，至民生路銀行提領65萬元，準備將錢投入股票投資，行員機警報警，員警合力勸說下，王婦起初不相信自己遇到詐騙集團，何家慶舉實例告知「這是詐騙集團手法」，王婦始恍然大悟表示，幸好警察及時攔阻，否則她的積蓄可能就被騙光光。

王姓婦人遭到網路投資詐騙，台南市警二分局民權派出所警員陳俊安（右）及時勸阻保住她65萬元。記者黃宣翰／翻攝
王姓婦人遭到網路投資詐騙，台南市警二分局民權派出所警員陳俊安（右）及時勸阻保住她65萬元。記者黃宣翰／翻攝

妹妹 結婚 詐騙集團

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