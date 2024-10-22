影／台中大學生駕車撞電桿送命 警查非單純自撞…將涉案者送辦

台中市張姓大四學生昨天下午駕車在大里區撞上電桿，因頭部傷重送醫不治。經警方調閱附近監視錄影，查出他會撞上電桿，和他原本在環中東路七段直行時，另名由陳姓男子駕駛的白色BMW休旅車卻突然由對向違規迴轉進車道有關，致使因他突然出現，導致張姓大學生趕緊向右偏，因而先撞上分隔島，接著再撞上電桿致命，但詳細肇事責任仍待警方進一步調查。

警方得知此一事故發生經過，昨晚10時許在大里區德芳路找到白色BMW休旅車駕駛陳姓男子（61歲），並查扣他的行車記錄器影像。

從陳的行車記錄器中可發現，影像中張姓大學生（21歲）發生事故後發出清楚的碰撞聲，陳當時踩了一下剎車，顯然已知此事，但仍自言自語先說了句「唉唷，X，算了！」即加速離開現場。