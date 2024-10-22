聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中大學生駕車撞電桿送命 警查非單純自撞…將涉案者送辦
台中市張姓大四學生昨天下午駕車在大里區撞上電桿，因頭部傷重送醫不治。經警方調閱附近監視錄影，查出他會撞上電桿，和他原本在環中東路七段直行時，另名由陳姓男子駕駛的白色BMW休旅車卻突然由對向違規迴轉進車道有關，致使因他突然出現，導致張姓大學生趕緊向右偏，因而先撞上分隔島，接著再撞上電桿致命，但詳細肇事責任仍待警方進一步調查。
警方得知此一事故發生經過，昨晚10時許在大里區德芳路找到白色BMW休旅車駕駛陳姓男子（61歲），並查扣他的行車記錄器影像。
從陳的行車記錄器中可發現，影像中張姓大學生（21歲）發生事故後發出清楚的碰撞聲，陳當時踩了一下剎車，顯然已知此事，但仍自言自語先說了句「唉唷，X，算了！」即加速離開現場。
警方訊問後，陳聲稱以為碰撞聲是附近的施工機械聲，不承認知道是張的車發生事故造成。但警方認為，陳的車雖未和張姓大學生的車碰撞接觸，但和張姓大學生發生事故有因果關係。且陳的白色BMW休旅車違規迴轉，又未讓直線車先行，明知肇事後又未停車處理，而是加速駛離，因此上午依過失致死和肇事逃逸罪嫌將他依法送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言