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遭女毒蟲拖行衝撞殉職 故所長劉宗鑫公祭追晉2線3星
新北市土城分局清水所長劉宗鑫，上月30日遭陳女開車拖行衝撞護欄不幸殉職。今天上午於板殯舉行告別式，內政部長劉世芳頒發楷模獎章、新北市長侯友宜頒發褒揚令、警政署長張榮興則追晉劉宗鑫2線3星組長，由劉父代表接受，場面備極哀榮。
因公殉職的土城分局清水派出所所長劉宗鑫，上月30日在土城區金城路攔查一輛違停的轎車時，發現開車的30歲陳女車內有毒品。劉宗鑫喝令陳女下車受檢，不料陳女竟突然加足油門欲逃逸，所長劉宗鑫反應不及抓住陳女方向盤欲控制車輛，反遭陳女開車拖行約三百公尺，疾駛至金城路二段與裕民路口後，陳女為擺脫劉員竟將方向盤一偏，以駕駛座側擦撞路中央工地護欄，劉宗鑫遭撞擊後倒地當場失去呼吸心跳，送醫急救後不幸殉職。
土城警調閱監視器展開追緝，1小時後在中央路二段一處民宅內將陳女逮捕，陳女供稱因吸食依托咪酯喪屍煙彈，被攔查心虛才會拖行並衝撞所長劉宗鑫欲逃逸，陳女訊後被依殺人罪嫌送辦，複訊後聲押獲准。
新北市警局今天上午8時20分在板橋殯儀館位殉職的所長劉宗鑫舉行告別式，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、警政署長張榮興均親臨弔唁，並分別頒發楷模獎章、褒揚令及追晉劉宗鑫為2線3星組長，由劉父代表接受。
接著由4名新北市分局長為劉宗鑫靈柩覆蓋國旗、4名副分局長、副大隊長為劉宗鑫靈柩覆蓋警旗。全國多縣市警察局及新北各分局均派員到場弔唁，場面備極哀榮。
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