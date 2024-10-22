台中閃避車輛自撞電桿亡 行車記錄器還原肇事過程

台中市大里區21日一部小客車自撞電線桿送醫不治。警方調查，小客車為閃避另輛車才失控自撞，又在肇事駕駛行車記錄器發現，駕駛明知後方有事故，卻說「算了」離開現場，依法送辦。

台中市大里區環中東路與西湖路口，21日下午發生交通事故，22歲張姓男子駕駛的車輛失控，撞上巷內的電線桿，送醫因重不治。警方調查發現，張男是為了閃避車輛才發生自撞事故。

霧峰警分局擴大調閱監視器及熱心民眾提供影像，6小時內在大里區德芳路找到肇事車輛及61歲駕駛陳姓男子，經檢視行車記錄器影像發現，陳男明知後方有車輛撞擊發出巨大聲響，仍冷血說出：「算了」等語後加速離開現場，無視事故的發生。

全案警詢後依過失致死移請台中地檢署偵辦。霧峰分局呼籲發生交通事故應立即停留現場，妥善處理或報警處理，切勿自認沒事逕行離開。