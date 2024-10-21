桃園龜山電子廠鋰電池燃燒火警 3區域19里慎防異味

桃園市龜山區達方電子今晚8點多傳出火警，燃燒1樓貨架上的鋰電池製品，消防員獲報到場時煙霧瀰漫，約40分鐘找到起火點並撲滅火勢，所幸無人受困，同時環保局也提醒下風處19里注意異味。

桃園市龜山區山鶯路達方電子工廠1樓內部今晚傳出火警，桃園市消防局晚間8點2分獲報後到場，現場濃煙密布，入室後發現內部貨架上的鋰電池起火燃燒，所幸現場灑水器有作動，直到晚間8點41分撲滅火勢，燃燒面積10平方公尺，無人受困。

對此桃園市環保局指出，龜山區山鶯路今晚8點多發生火警，經模擬今晚9點至12點，事故現場風向為東北風，風速為每秒6公尺，但下風處區域可能產生異味。