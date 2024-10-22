鍾小平服務處看板遭塗鴉 警速查獲田山盛國送辦
繼服務處13日遭放穢物後，中國國民黨籍台北市議員鍾小平服務處今天又被人在看板用立可白塗鴉，警方獲報追查，迅速查獲仍是45歲田山盛國涉案，將依毀損等罪送辦。
台北市政府警察局中正第二分局上午10時36分獲報後，立即派員警前往處置，並組專案小組追查。
警方調閱大樓及周邊監視器畫面，派鑑識人員到場採證，鎖定犯嫌為田山盛國，並立即通知到案說明，全案詢後將依中華民國刑法毀損及妨害名譽罪嫌移請台灣台北地方檢察署偵辦。
鍾小平晚間表示，明天將到警察局報案提告。
鍾小平位於台北市中正區南昌路的服務處門口13日遭放穢物，警方查出是田山盛國涉案，田山盛國辯稱拉肚子，仍遭鍾小平提告。
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