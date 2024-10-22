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北市詐騙破案率提高 卻只抓到車手

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北報導

台北市警察局今年攔阻詐騙金額高達14億元。圖／聯合報系資料照
台北市警察局今年攔阻詐騙金額高達14億元。圖／聯合報系資料照
台北市警局統計，2019年至今年8月詐騙案破獲率逐年上升，攔阻逾14億元，創5年來新高。不過議員發現，警方抓詐騙多只抓到車手，僅7%為詐騙集團要角。警察局長李西河回應，數位時代操縱者通常在境外，中央今年7月三讀通過「打詐四法」，將加強從源頭查緝。

市議員洪健益表示，近5年詐騙案破獲率上升，警方今年查獲3171名車手、285個詐騙集團，5年來僅7%詐騙集團被擊破，其餘93%是車手，形同「努力抓車手，詐騙集團仍屹立不搖」。

李西河回應，詐欺犯罪者不會在現場，不僅產業化，還可透過電信、網路、金融業者傳遞犯罪訊息和洗錢，有冒用身分和跨境問題，也會強化金融機構及超商攔阻機制。

詐騙破獲率逐年升，青少年詐欺案也有增加趨勢。北市今年查獲395件青少年詐欺嫌疑犯，比去年同期高43%，議員鍾佩玲籲警方防詐宣導應更努力。警局表示，青少年嫌疑犯多以車手為主，加上北市交通方便、ATM密度高，8成嫌犯來自外縣市，會在校園加辦宣導場次。

去年北市少年犯罪累計1322人次，在詐欺犯各年齡中占近3成，比去年同期增43%。

少年隊表示，少年涉詐多是擔任車手、自願性人頭帳戶和取簿手，會與教育局攜手在寒暑假前加強宣導，警局也會加強訪視高關懷少年。

詐欺 詐騙集團 車手

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