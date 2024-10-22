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酒駕累犯洗遺體教化？ 官員：噱頭而已
總統府副秘書長何志偉擔任台北市議員時期，提議讓酒駕累犯者去洗遺體，後喊卡改為參加酒駕違規再犯專班，到殯儀館「學習」觀摩。政策上路七年多，北市才辦六場次，僅兩百多人參加，有官員坦言「就是噱頭而已」，嚇阻酒駕效果有限。
北市近三年酒駕取締件數不斷增加，顯示政府推出各項政策防制，但成效有限，早在二○一六年，已有公民透過政府的公共政策網路參與平台提案，「酒駕者接受死亡洗禮的生命教育，累犯協助洗遺體事宜」，但後來提案檢核也未通過。
北市殯葬處表示，市府是配合台北市區監理所開辦「酒駕違規再犯專班」，將殯儀館納入實地教育地點，藉由參加課程及實地參訪，使酒駕犯體會生命珍貴，以達教化功能。
殯葬處強調，這個專班是在不影響現場治喪服務前提下，帶學員進到殯儀館內相關設施參觀，並出借禮廳進行研習講座，目前已辦理六場次。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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