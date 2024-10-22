酒駕累犯屢罰不怕 北市議員出招：鄰里公布照片

警方攔查酒駕示意圖。本報資料照 酒駕事件層出不窮，台北市有議員建議，累犯三次以上應將照片貼在當事人住的鄰里公布欄，以達到更大遏阻效力；市警局表示會跟權責機關研究是否可行，交通局則說鄰里布告欄涉民政體系，要尊重其他權管單位，研究能否直接公布。

台北市議員陳怡君上周在市議會質詢，指出北市近三年酒駕取締件數逐年上升，二○二一年三二三九件、二○二二年四二三○件，到去年達五七○九件，今年一至九月累計已經取締達三九九六件。二○二一年及二○二二年疫情期間不能聚餐，情況依舊嚴重。

立法院二○二二年三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰相關條文，酒駕未肇事刑責，從原本二年以下徒刑提高為三年以下，也明定公路主管機關得公布十年內第二次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實。

現行作法是在政府官網公布酒駕累犯資料，陳怡君認為對酒駕累犯「不痛不癢」，無法達到嚇阻效果，建議將累犯三次以上酒駕毒駕名單與照片，做成海報貼在酒駕累犯生活圈內里辦或警局外，利用人性羞恥心約束，也讓其家人、左鄰右舍隨時提醒。

北市警察局長李西河說，公布照片就是要達到警告效果，會進行研議。交通大隊則說，目前法源只規定公布姓名、照片、及違規事實，若要公布在住家附近，需跟權責機關研究，是否向交通部建議更嚴格公告作法。

地方里長多持保留態度，認為中央應再加重罰則。文山區華興里長陳峙穎說，大多數人不會去違法，如將酒駕累犯貼在里辦公室，嚇阻未必有效，反而影響市容，還占用民生訊息空間。

政大法律系副教授廖元豪說，酒駕到某個程度或肇事，可公布當事人照片與相關資訊，法律本來就有訂定類似罰則；他認為公布在鄰里布告欄並非不可行，只要有法源依據、符合比例原則即可，但不見得有多大效果，現行公布在網路上，對酒駕者可能更有壓力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康