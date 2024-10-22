台61苗栗段 南下18車誤闖北上車道

台61線苗栗縣竹南、後龍路段19日發生18輛南下車輛誤闖北上車道情事，施工單位已補強改道標誌。圖／民眾提供 公路局近日在台61線苗栗竹南、後龍路段施工，因配合工程封閉部分南下路段，但疑似改道標誌不夠明顯，傳出18輛南下汽車誤闖北上車道、逆向行駛數公里的誇張情事，連警方都覺得離譜，慶幸未釀意外；公路局表示，已做相關改善降低誤闖機率。

公路局北區公路新建工程分局第四工務段辦理台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程，規畫14日至28日封閉台61線部分路段，進行路面刨鋪、標線標誌及交維設施布設等作業。

施工路段為台61線93.6公里竹南鎮台1己線路口，至109.3公里後龍鎮赤土崎路段，現場雖有標誌告知南下車輛改走台1己線，但仍發生誤闖事件，18輛南下車輛誤闖北上車道，甚至一度讓北上車輛誤以為自己逆向，差點引發交通大亂。

竹南警分局調閱沿路監視器，研判誤闖北上車道的車隊至少逆向行駛6公里，分析可能是第一輛車子不熟路況誤闖，導致後方車輛跟著逆向走錯，所幸未傳出任何事故，是不幸中的大幸。

公路局施工單位表示，當天現場其實有交管人員，但來不及制止，車隊就魚貫通過，現已加強警示標誌，工程也在趕工，希望在25日前完工，回復路段正常通行。

警方表示，目前監視器拍到的逆向車輛車牌模糊，為保障當事人權益與避免爭議，不予舉發，在公路局施工結束前，將加派警力，維持該路段的守望勤務。