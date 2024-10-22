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眷村拆遷生憾事 住戶控官僚殺人

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

高雄市大寮區「影劇七村」舊眷村上周展開拆遷，獨居男子疑不滿拆遷陳屍屋內。記者林保光／攝影
高雄市大寮區「影劇七村」舊眷村上周展開拆遷，獨居男子疑不滿拆遷陳屍屋內。記者林保光／攝影
高雄市大寮區「影劇七村」舊眷村上周展開拆遷，獨居男子疑不滿拆遷陳屍屋內，昨天該村住戶到市府陳情、再轉往高雄地檢署按鈴控訴「官僚殺人」，檢方隨後開臨時庭以釐清訴求。高市府回應，會再與住戶溝通。

高市府地政局土地開發處主秘吳玉蓮表示，都有依法規給予影劇七村住戶拆遷補償及一次性租金補貼，並請社會局提供協助，上周拆除發生憾事後，拆遷工程已先暫停。

影劇七村被列入高雄市81期市地重劃區，重劃總面積48公頃，眷戶幾乎已遷離原眷村基地，僅剩3戶房屋有住人，實際居住人口不到10人，多為弱勢住戶；15日上午土開處展開拆遷工程，不料發現李姓住戶死在屋內；有3戶昨早前往市府陳情要求停拆，地政局副局長張文欽收下陳情書。

龍姓住戶拿出當時與國有財產署簽下的租約，稱租約明訂從2019年起租賃到2027年，本以為可以住到約滿，誰料地政局卻要求搬走，她都老了，補償費僅13萬元，不知未來要去哪；另名行動不便的郭姓住戶稱已住18年，要搬遷也不知去向何處，盼市府立即停止拆遷，重視迫遷戶居住正義。

另，台東反「美麗灣渡假村」的靈魂人物、當地居民林淑玲，她母親在卑南鄉房舍被認為涉占用縣有地蓋違章建築，縣府原訂昨上午拆除，上百人士前一晚到林家守夜聲援，林淑玲站上鐵皮屋頂表達不滿；縣府建設處建築管理科長胡炯權在警力戒護下進入溝通，依然相持不下，昨並未拆。

台東縣府建設處表示，林家所提的訴願及行政訴訟皆被駁回，此次違建涉及2名違建人、總計3棟違章建築，均為新建違建，屬即報即拆範疇，有2棟未於期限內拆除，後續還是會依程序拆除違建。

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住戶 建築 違建

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