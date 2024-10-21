聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵新左營站電梯突然故障 5旅客受困50分鐘順利救出
台鐵新左營站電梯今天傍晚5時45分許突然故障，當時有4男1女受困電梯，台鐵人員獲報通報廠商與消防隊，因電梯悶熱，鐵路警察搬來水冷扇保持通風，消防隊抵達後，將受困電梯50分鐘的5人順利救出，虛驚一場。
鐵路警察高雄分局左營分駐所員警今天傍晚5時45分許接獲民眾報案，指稱新左營站2樓西側電梯故障無法正常開關，警方趕到現場，發現電梯內有4男1女受困，所幸5人當下意識清楚、無人受傷。
台鐵人員通報電梯廠商與消防隊救援，當時因電梯內悶熱，警方考量旅客安全，搬來水冷循環扇，朝電梯內吹，保持通風，消防隊於晚間6時20分許抵達，順利救出受困旅客。
鐵路警察高雄分局警方呼籲，民眾如於站區、列車有發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，除撥打110報案電話，亦可通報列車長或使用台鐵簡訊通報服務，填寫車次、車廂、事件，傳送簡訊至0921765125，可及時尋求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言