快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵新左營站電梯突然故障 5旅客受困50分鐘順利救出

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台鐵新左營站電梯今天傍晚5時45分許突然故障，當時有4男1女受困電梯，台鐵人員獲報通報廠商與消防隊，因電梯悶熱，鐵路警察搬來水冷扇保持通風，消防隊抵達後，將受困電梯50分鐘的5人順利救出，虛驚一場。

鐵路警察高雄分局左營分駐所員警今天傍晚5時45分許接獲民眾報案，指稱新左營站2樓西側電梯故障無法正常開關，警方趕到現場，發現電梯內有4男1女受困，所幸5人當下意識清楚、無人受傷。

台鐵人員通報電梯廠商與消防隊救援，當時因電梯內悶熱，警方考量旅客安全，搬來水冷循環扇，朝電梯內吹，保持通風，消防隊於晚間6時20分許抵達，順利救出受困旅客。

鐵路警察高雄分局警方呼籲，民眾如於站區、列車有發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，除撥打110報案電話，亦可通報列車長或使用台鐵簡訊通報服務，填寫車次、車廂、事件，傳送簡訊至0921765125，可及時尋求協助。

台鐵新左營站電梯今天傍晚5時45分許突然故障，當時有4男1女受困電梯，台鐵人員和鐵路警察及消防隊到場救人，協助旅客脫困。記者石秀華／翻攝
台鐵新左營站電梯今天傍晚5時45分許突然故障，當時有4男1女受困電梯，台鐵人員和鐵路警察及消防隊到場救人，協助旅客脫困。記者石秀華／翻攝
台鐵新左營站電梯今天傍晚5時45分許突然故障，當時有4男1女受困電梯，台鐵人員和鐵路警察及消防隊到場救人，協助旅客脫困。記者石秀華／翻攝
台鐵新左營站電梯今天傍晚5時45分許突然故障，當時有4男1女受困電梯，台鐵人員和鐵路警察及消防隊到場救人，協助旅客脫困。記者石秀華／翻攝
台鐵新左營站電梯今天傍晚5時45分許突然故障，當時有4男1女受困電梯，台鐵人員和鐵路警察及消防隊到場救人，協助旅客脫困。記者石秀華／翻攝
台鐵新左營站電梯今天傍晚5時45分許突然故障，當時有4男1女受困電梯，台鐵人員和鐵路警察及消防隊到場救人，協助旅客脫困。記者石秀華／翻攝

台鐵 消防隊 電梯

延伸閱讀

影／夫妻登山在蝴蝶谷瀑布步道夫遭落石擊中 消防漏夜救回

影／一團火球...「基北快捷公車2088」國一北上火燒車 消防人員急射水灌救

斥資489萬元！台中西屯何仁里活動中心增設電梯今開工

河南漢深夜困電梯近10小時斷水斷電 一度病危至今恐懼幽閉環境

相關新聞

貨梯鋼索突斷裂如「大怒神」 板殯3員工連同遺體墜落1樓受傷

新北市板橋殯儀館今天傳出驚悚的貨梯墜落意外，3名殯儀館員工傍晚5時許搭乘貨梯欲運送遺體至1樓時，貨梯鋼索突然斷裂，整台貨...

桃園少年開BMW撞柱…無照罰單上萬元 1原因不受限12年後才能考照

日前15歲曾姓少年偷開車造成3死，昨桃園市1名15歲未成年少年也偷開車自撞，除依少年事件處理法移請桃園地方法院審理外，桃...

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應了

新北市板橋殯儀館貨梯今傳出鋼索突斷裂如「大怒神」事件，引發各界關注。新北殯葬處表示，該電梯有定期保養，已通知廠商全面檢修...

北市19歲女墜11樓落在消防氣墊邊緣 命大仍有呼吸心跳

台北市中正區南昌路一棟大樓，今天下午4點多發生墜樓意外，一名19歲蔡姓女子從住家11樓墜下，所幸當時消防隊事先在一樓地面...

彰化偏鄉農地馬達、路燈沒電 警逮專偷電纜線父子大盜

彰化縣邱姓父子一起偷竊田尾鄉和溪州鄉的電纜線，被偷導致田間抽水馬達斷電和路燈失明的受害民眾跳腳，北斗警分局據報後訪查資源...

15歲少年偷開BMW 未成年無照駕駛釀禍…桃市今年逾676件

青少年無照駕車肇事案件不斷，桃園市議員黃瓊慧今天在議會上，稱桃園市每年少年無照駕駛件數超過2000件，要求警察局、教育局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。