台鐵新左營站電梯突然故障 5旅客受困50分鐘順利救出

台鐵新左營站電梯今天傍晚5時45分許突然故障，當時有4男1女受困電梯，台鐵人員獲報通報廠商與消防隊，因電梯悶熱，鐵路警察搬來水冷扇保持通風，消防隊抵達後，將受困電梯50分鐘的5人順利救出，虛驚一場。

鐵路警察高雄分局左營分駐所員警今天傍晚5時45分許接獲民眾報案，指稱新左營站2樓西側電梯故障無法正常開關，警方趕到現場，發現電梯內有4男1女受困，所幸5人當下意識清楚、無人受傷。

台鐵人員通報電梯廠商與消防隊救援，當時因電梯內悶熱，警方考量旅客安全，搬來水冷循環扇，朝電梯內吹，保持通風，消防隊於晚間6時20分許抵達，順利救出受困旅客。