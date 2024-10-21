200鵝鴨猝死…凶手改口認了「無人機噴農藥」 彰化男捐20萬還願媽祖

顏姓男子飼養的200多隻土鵝及番鴨猝死，死因不明，顏男前往北斗奠安宮向媽祖祈求找出凶手，也將死亡家禽送驗，後來查出是隔壁農民使用無人機噴農藥導致鵝鴨死亡，獲賠償金27萬，顏男還願捐20萬給媽祖。

顏男在北斗鎮自家果園旁飼養了800隻土鵝及番鴨，平時用酒糟及玉米當飼料，以放養方式飼養，等到土鵝及番鴨長大，再贈送給友人或弱勢團體。

今年4月，顏男飼養的土鵝及番鴨中有200多隻猝死，彰化縣警察局北斗分局員警獲報到場，找不到犯案工具，顏男雖懷疑是隔壁農民使用無人機噴農藥，導致家禽死亡，但農民否認與鵝鴨死亡有關。

顏男前往北斗奠安宮向媽祖祈求找出凶手，也將死亡家禽送到農業部農業試驗所化驗，驗出死亡家禽體內有農藥芬化利，農民才承認使用無人機噴農藥時不慎造成家禽死亡，顏男獲賠償金新台幣27萬元。

顏男接受媒體聯訪時說，為感謝媽祖幫忙讓事情圓滿順利解決，因此將其中20萬元捐給北斗奠安宮還願。