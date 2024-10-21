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中壢警車鳴笛追機車 口罩蓋車牌騎士狂飆時速80逃逸掀議

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區新生路本月19日深夜發生一輛機車狂飆，騎士竟以口罩遮擋車牌，中壢警方發現警車鳴笛一路追逐仍遭逃逸，估計騎士以時速80公里一路加速狂飆，警方今天表示，警方將調閱機車狂飆監視器影片，後續追查該狂飆騎士，一旦查到將依道交條例從重開罰。

中壢分局表示，興國派出在本月19日清晨執行防飆勤務，在新生路發現一輛機車用口罩遮擋號牌，警方欲上前攔查，不料機車騎士拒檢狂飆逃逸，員警考量追緝危害，最後放棄，後續將調閱監視錄影畫面追查騎車主到案，一旦查出，將依道路交通管理處罰條例規定開罰2400元以上、4800元以下罰鍰。

中壢分局統計今年汽機車為躲避警方追查，故意將車牌遮蔽，警方至今舉發117件，查到車主或騎士開罰總金額逾28萬元，凡是汽機車企圖遮蔽或損毀、變造車牌，使號牌不能辨認，造成其他用路人無法辨識、規避交通違規，逃避警方追查，一旦查獲將依道交條例從重處分。

網友在網路分享警方追逐狂飆騎士畫面，引發網友熱議，網友表示，第一次看到警察機車追逐戰！也有網友說，遮牌不知罰單要寄給誰?還有網友質疑，警察仁慈，「雙輪跑得過四輪？」。

中壢機車騎士用口罩遮車牌深夜加速狂飆，中壢警方追緝，仍被逃脫。圖／取自threads
中壢機車騎士用口罩遮車牌深夜加速狂飆，中壢警方追緝，仍被逃脫。圖／取自threads
中壢機車騎士用口罩遮車牌深夜加速狂飆，中壢警方追緝，仍被逃脫。本報資料照
中壢機車騎士用口罩遮車牌深夜加速狂飆，中壢警方追緝，仍被逃脫。本報資料照

中壢 口罩 機車騎士 警車

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