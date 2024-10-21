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苗栗2男禍不單行…翻車多處受傷 送醫途中救護車又車禍
44歲鄭姓男子、28歲郭姓男子今天中午在苗栗縣道128線通霄鎮路段翻車受傷，送醫途中救護車又在台1線發生車禍，2人送醫無大礙，車內2名消防隊員略微擦傷，並未就醫。
警方調查，鄭男駕駛混凝土汞浦車沿128線由東往西行駛，附載郭男乘客，今天中午12點左右行經11公里通霄鎮烏眉里路段，車子失控翻覆碰撞右側山壁，2人身體多處擦挫傷，警方初步調查並無飲酒。
苗栗縣政府消防局據報，調派救護車到現場，將鄭、郭送醫，楊姓家屬（28歲）隨行，未料，救護車於中午12點36分在通霄鎮台1線、南和路口，與林姓女子（61歲）駕駛轎車相撞，消防局調派2輛救護車支援，將2人送醫，並無大礙，車內2名消防隊員略微擦傷，楊男沒有受傷。
警方調查，救護車沿台1線北往南行駛，行經路口時，依規鳴笛示警並減速通行，轎車沿南和路由西往東，2車駕駛都沒有飲酒情形，鄭、郭接連遭遇2起車禍原因，都尚待進釐清。
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