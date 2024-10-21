快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗2男禍不單行…翻車多處受傷 送醫途中救護車又車禍

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

44歲鄭姓男子、28歲郭姓男子今天中午在苗栗縣道128線通霄鎮路段翻車受傷，送醫途中救護車又在台1線發生車禍，2人送醫無大礙，車內2名消防隊員略微擦傷，並未就醫。

警方調查，鄭男駕駛混凝土汞浦車沿128線由東往西行駛，附載郭男乘客，今天中午12點左右行經11公里通霄鎮烏眉里路段，車子失控翻覆碰撞右側山壁，2人身體多處擦挫傷，警方初步調查並無飲酒。

苗栗縣政府消防局據報，調派救護車到現場，將鄭、郭送醫，楊姓家屬（28歲）隨行，未料，救護車於中午12點36分在通霄鎮台1線、南和路口，與林姓女子（61歲）駕駛轎車相撞，消防局調派2輛救護車支援，將2人送醫，並無大礙，車內2名消防隊員略微擦傷，楊男沒有受傷。

警方調查，救護車沿台1線北往南行駛，行經路口時，依規鳴笛示警並減速通行，轎車沿南和路由西往東，2車駕駛都沒有飲酒情形，鄭、郭接連遭遇2起車禍原因，都尚待進釐清。

苗栗縣道128線通霄鎮路段今天中午翻車事故，造成車內2人受傷，未料，送醫途中救護車又在台1線發生車禍，還好無大礙。圖／民眾提供
苗栗縣道128線通霄鎮路段今天中午翻車事故，造成車內2人受傷，未料，送醫途中救護車又在台1線發生車禍，還好無大礙。圖／民眾提供
苗栗縣道128線通霄鎮路段今天中午翻車事故，造成車內2人受傷，未料送醫途中救護車又在台1線發生車禍，還好無大礙。圖／民眾提供
苗栗縣道128線通霄鎮路段今天中午翻車事故，造成車內2人受傷，未料送醫途中救護車又在台1線發生車禍，還好無大礙。圖／民眾提供

救護車 消防隊 車禍

延伸閱讀

苗栗原住民兄弟爭吵拉扯誤擊自製獵槍 弟弟小腿中槍送醫

雙11真香？ 多名翻車網紅搶回歸 鏡頭前下跪

普悠瑪翻車6周年 家屬批讓司機背鍋

1年前唱「燕尾蝶」翻車！梁靜茹雪恥再演唱：我就這樣子不服輸

相關新聞

貨梯鋼索突斷裂如「大怒神」 板殯3員工連同遺體墜落1樓受傷

新北市板橋殯儀館今天傳出驚悚的貨梯墜落意外，3名殯儀館員工傍晚5時許搭乘貨梯欲運送遺體至1樓時，貨梯鋼索突然斷裂，整台貨...

桃園少年開BMW撞柱…無照罰單上萬元 1原因不受限12年後才能考照

日前15歲曾姓少年偷開車造成3死，昨桃園市1名15歲未成年少年也偷開車自撞，除依少年事件處理法移請桃園地方法院審理外，桃...

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應了

新北市板橋殯儀館貨梯今傳出鋼索突斷裂如「大怒神」事件，引發各界關注。新北殯葬處表示，該電梯有定期保養，已通知廠商全面檢修...

北市19歲女墜11樓落在消防氣墊邊緣 命大仍有呼吸心跳

台北市中正區南昌路一棟大樓，今天下午4點多發生墜樓意外，一名19歲蔡姓女子從住家11樓墜下，所幸當時消防隊事先在一樓地面...

彰化偏鄉農地馬達、路燈沒電 警逮專偷電纜線父子大盜

彰化縣邱姓父子一起偷竊田尾鄉和溪州鄉的電纜線，被偷導致田間抽水馬達斷電和路燈失明的受害民眾跳腳，北斗警分局據報後訪查資源...

15歲少年偷開BMW 未成年無照駕駛釀禍…桃市今年逾676件

青少年無照駕車肇事案件不斷，桃園市議員黃瓊慧今天在議會上，稱桃園市每年少年無照駕駛件數超過2000件，要求警察局、教育局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。