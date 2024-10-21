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詐欺成青少年犯罪主流…北市年增43% 警局：8成外縣市嫌犯

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

青少年詐欺問題逐年提升，根據統計，北市今年已查獲395件青少年詐欺嫌疑犯，比去年同期高出43%，去年少年詐欺嫌疑犯更比高雄多出2倍多，議員呼籲警察局在防詐宣導應更加努力。警察局表示，青少年嫌疑犯多以車手為主，加上北市交通方便、ATM密度高，有8成嫌疑犯來自外縣市，會在校園加辦宣導場次。

根據統計，詐欺已經成為青少年最主要犯罪類別，比率逐年增加，去年少年犯罪累計1322人次，詐欺更占近3成居首位；且今年1至9月青少年犯罪則計1147件，其中詐欺395件，比去年同期增加43％。相較高雄市，北市去年少年嫌疑犯詐欺類別384人，高雄市則為139人。

議員鍾佩玲指出，少年詐欺犯人數十分驚人，且有愈來愈多青少年被吸收進入詐騙集團，以擔任車手為主，警察局應將更多資源應用在有高犯罪疑慮的青少年身上，除舉辦宣導活動，也可與教育局、社會局等單位跨部門合作多提供關懷與宣導。

警察局長李西河表示，台北市交通方便且ATM提款機密度高，許多詐團選擇到北市提款，警局也大量查緝車手，今年已有900多人次少年犯罪，其中約3成是涉詐欺，但查獲的少年嫌疑犯有八成設籍不在北市，是遭詐誘拐擔任車手，會與教育局在寒暑假前將詐欺手法與態樣向學校宣導。

少年隊表示，少年涉詐多擔任詐欺車手、自願性人頭帳戶和取簿手為主，與教育局合作於寒、暑假前增加宣導，今年1至9月已舉辦566場次。未來也會安排校安座談會、校園訪視及LINE群組強化與學校聯繫。

警察局表示，未來會加強對台北市涉詐欺的高關懷少年訪視，掌握其交友狀況，適時通報與轉介相關單位導正偏差，若查獲涉詐欺少年，警察局會依法移送該管地方法院少年法庭審理及處置。

青少年詐欺問題逐年提升，根據統計，北市今年已查獲395件青少年詐欺嫌疑犯，比去年同期高出43%，去年少年詐欺嫌疑犯更比高雄多出2倍多，議員呼籲警察局在防詐宣導應更加努力。示意圖。記者翁至成／翻攝
青少年詐欺問題逐年提升，根據統計，北市今年已查獲395件青少年詐欺嫌疑犯，比去年同期高出43%，去年少年詐欺嫌疑犯更比高雄多出2倍多，議員呼籲警察局在防詐宣導應更加努力。示意圖。記者翁至成／翻攝

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