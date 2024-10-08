南投名間受天宮前辦音樂會 以地景藝術活化碉堡

南投名間製茶歷史悠久，產量更居全國之冠，為推廣在地產業觀光，當地公所與茶葉特色結合音樂、藝術、農產及環保，自19日起舉辦「點亮卦山之南」系列活動，將在松柏嶺受天宮辦廟埕茶席音樂會，並透過地景藝術活化當地碉堡空間。

名間鄉公所指出，當地坐擁八卦山、濁水溪、受天宮等環境條件得天獨厚，文化底蘊深厚，更是重要農業產區，又以茶業歷史悠久，產量冠全國，便以「百年茶鄉」為題，將農特產結合藝術創作、藝文表演等規畫「點亮卦山之南」系列活動。

名間鄉長陳翰立說，今年將茶香結合音樂、藝術、農產及環保議題，19日（六）傍晚由受天宮廟埕茶席音樂會打頭陣，現場設茶席，以歌舞表演佐茶，民眾可自行帶杯子入席品茶，現場拍照打卡、廢電池回收可兌換紀念品茗杯，限量300個。

「Chill茶鄉音樂饗宴」於11月23日在受天宮第二停車場登場，除了在地舞獅陣、絲竹樂團、舞蹈團，更邀請州師父、鄭怡琳、曾瑋中等流行歌手演出，還有好蔬多市集、胖卡美食、茶系列體驗手作等，隔日還有「濁水溪紫金馬拉松」。