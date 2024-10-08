快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

轎車路旁停車場駛出碰撞 輔大音樂系24歲外籍女碩士生不治身亡

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

輔仁大學音樂系碩士班1名馬來西亞籍24歲張姓女學生，今天上午10時許騎乘機車，在距離學校約2公里的新北市新莊區中環路二段發生車禍，被救護車緊急送往衛福部台北醫院，因傷重急救無效不幸身亡。

據了解，今天上午天雨路滑，就讀碩士班2年級的張女騎乘機車沿中環路往泰山、五股方向直行，與從路旁停車場駛出、由28歲簡姓女子駕駛的轎車發生碰撞。

張女頭部重創當場失去生命徵象，由救護車緊急送往衛福部台北醫院急救，但因到院前已無呼吸心跳，急救無效不幸身亡。

輔大校方表示張女是外籍生，已越洋通知她在馬來西亞的家屬，校方學務處和國際教育中心、校安中心均派人前往醫院了解狀況，後續會協助辦理相關事宜。

新莊區今天上午10時許，1名28歲簡姓女子駕駛轎車從路旁停車場駛出，與沿中環路直行的機車發生擦撞，馬來西亞籍24歲張姓女學生當場失去生命徵象，送醫急救無效。記者林昭彰／翻攝
新莊區今天上午10時許，1名28歲簡姓女子駕駛轎車從路旁停車場駛出，與沿中環路直行的機車發生擦撞，馬來西亞籍24歲張姓女學生當場失去生命徵象，送醫急救無效。記者林昭彰／翻攝
新莊區今天上午10時許，1名28歲簡姓女子駕駛轎車從路旁停車場駛出，與沿中環路直行的機車發生擦撞，馬來西亞籍24歲張姓女學生當場失去生命徵象，送醫急救無效。記者林昭彰／翻攝
新莊區今天上午10時許，1名28歲簡姓女子駕駛轎車從路旁停車場駛出，與沿中環路直行的機車發生擦撞，馬來西亞籍24歲張姓女學生當場失去生命徵象，送醫急救無效。記者林昭彰／翻攝

台北醫院 車禍 輔仁大學 馬來西亞

延伸閱讀

轎車匯入幹道撞機車 輔大音樂系女碩士生意識模糊送醫搶救

19歲東華男大生被撞飛至草叢傷重不治 撞擊力道大…轎車爆胎車頭破損

相關新聞

轎車路旁停車場駛出碰撞 輔大音樂系24歲外籍女碩士生不治身亡

輔仁大學音樂系碩士班1名馬來西亞籍24歲張姓女學生，今天上午10時許騎乘機車，在距離學校約2公里的新北市新莊區中環路二段...

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

台中市消防局在今天下午3時許獲報，西屯區福星路的鐵皮民宅傳出火警，已派遣水湳等9個單位、42名消防員前往滅火，經查，現場...

傻眼！女移工在失能阿嬤床上產子 雇主反要照顧移工母子

最近有網友近日發文，稱阿嬤年事已高，聘了一名外籍移工照顧，沒想到家中監視器竟拍到移工躺在阿嬤床上生孩子的畫面，引發熱議，...

國10西3.6K貨櫃車「折甘蔗」占3車道 全線封閉無法動彈

國道10號鼎金路段3.6公里處，今下午3時50分許一輛貨櫃車不明原因「折甘蔗」，後方拖運的貨櫃翻覆在中線車道，事故影響3...

未禮讓男過馬路爆衝突 新北騎士揮安全帽痛毆行人…致頭部挫傷

新北市49歲蘇姓男子5日騎機車行經板橋區中山路時，因未停讓步行經過的陳姓男子，雙方發生口角後，蘇男竟持安全帽猛砸陳男，導...

南投名間受天宮前辦音樂會 以地景藝術活化碉堡

南投名間製茶歷史悠久，產量更居全國之冠，為推廣在地產業觀光，當地公所與茶葉特色結合音樂、藝術、農產及環保，自19日起舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。