轎車路旁停車場駛出碰撞 輔大音樂系24歲外籍女碩士生不治身亡

輔仁大學音樂系碩士班1名馬來西亞籍24歲張姓女學生，今天上午10時許騎乘機車，在距離學校約2公里的新北市新莊區中環路二段發生車禍，被救護車緊急送往衛福部台北醫院，因傷重急救無效不幸身亡。

據了解，今天上午天雨路滑，就讀碩士班2年級的張女騎乘機車沿中環路往泰山、五股方向直行，與從路旁停車場駛出、由28歲簡姓女子駕駛的轎車發生碰撞。

張女頭部重創當場失去生命徵象，由救護車緊急送往衛福部台北醫院急救，但因到院前已無呼吸心跳，急救無效不幸身亡。