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轎車路旁停車場駛出碰撞 輔大音樂系24歲外籍女碩士生不治身亡
輔仁大學音樂系碩士班1名馬來西亞籍24歲張姓女學生，今天上午10時許騎乘機車，在距離學校約2公里的新北市新莊區中環路二段發生車禍，被救護車緊急送往衛福部台北醫院，因傷重急救無效不幸身亡。
據了解，今天上午天雨路滑，就讀碩士班2年級的張女騎乘機車沿中環路往泰山、五股方向直行，與從路旁停車場駛出、由28歲簡姓女子駕駛的轎車發生碰撞。
張女頭部重創當場失去生命徵象，由救護車緊急送往衛福部台北醫院急救，但因到院前已無呼吸心跳，急救無效不幸身亡。
輔大校方表示張女是外籍生，已越洋通知她在馬來西亞的家屬，校方學務處和國際教育中心、校安中心均派人前往醫院了解狀況，後續會協助辦理相關事宜。
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