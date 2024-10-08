未禮讓男過馬路爆衝突 新北騎士揮安全帽痛毆行人…致頭部挫傷

新北市49歲蘇姓男子5日騎機車行經板橋區中山路時，因未停讓步行經過的陳姓男子，雙方發生口角後，蘇男竟持安全帽猛砸陳男，導致陳男頭部挫傷、右肩挫傷及腦震盪。海山警方獲報今天通知蘇男到案，詢後依恐嚇、傷害及妨害名譽罪嫌送辦。

據了解，遭毆打的陳姓男子5日晚間7時許，與友人步行經過板橋區中山路二段1處巷口正要過馬路時，突然有1輛機車從面前穿越，陳男險些遭撞上，雙方因而發生口角衝突。不料蘇男竟騎車返回怒罵陳男三字經，隨後還持安全帽痛毆陳男，導致陳男頭部挫傷、右肩挫傷及腦震盪。