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未禮讓男過馬路爆衝突 新北騎士揮安全帽痛毆行人…致頭部挫傷
新北市49歲蘇姓男子5日騎機車行經板橋區中山路時，因未停讓步行經過的陳姓男子，雙方發生口角後，蘇男竟持安全帽猛砸陳男，導致陳男頭部挫傷、右肩挫傷及腦震盪。海山警方獲報今天通知蘇男到案，詢後依恐嚇、傷害及妨害名譽罪嫌送辦。
據了解，遭毆打的陳姓男子5日晚間7時許，與友人步行經過板橋區中山路二段1處巷口正要過馬路時，突然有1輛機車從面前穿越，陳男險些遭撞上，雙方因而發生口角衝突。不料蘇男竟騎車返回怒罵陳男三字經，隨後還持安全帽痛毆陳男，導致陳男頭部挫傷、右肩挫傷及腦震盪。
陳男遭毆打後立即報案，但蘇男犯案後隨即騎車離開。海山警方獲報調閱監視器掌握蘇男車號，今天上午通知蘇男到案說明。詢後依恐嚇、傷害及妨害名譽罪嫌移送新北檢偵辦。另外蘇男騎機車未停讓行人部分，將依違反道路交通管理處罰條例第44條第2項開出1200元以上6000元以下罰單。
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