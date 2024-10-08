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影／國道1號泰山路段9車連環事故 起因大貨車未保持安全間距

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號北向泰山下坡路段近午發生的連環車禍，警方稍早修正為總共9輛車，起因是1輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環事故，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。

國道警方是在近午11時52分接獲車禍通報，立刻調派巡邏車前往處理。據員警初步調查，當時車多擁擠又下雨，由63歲陳姓司機駕駛的大貨車，在長距離下坡路段疑未保持安全間距，先追撞前方55歲李姓男子駕駛的銀色小轎車，轎車失控衝向前方塞車車陣，釀成連環追撞。

其中銀色小轎車和63歲吳姓女子的紅色小轎車，車體嚴重變形撞得最嚴重，還有1輛由71歲賴姓婦人駕駛的小貨車被撞翻，賴女雙腿被割傷、頸部拉傷，吳女右手扭傷，2人被救護車送往林口長庚醫院急診，暫無大礙。

這起車禍占用外側3線車道，9名駕駛均未飲酒，詳細肇事原因尚待進一步釐清，事故現場於中午12時53分排除，恢復全線通車。

國道警方指出，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除可開罰3千至6千元罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，另將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人應保持安全車距，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車。

尤其雨天行車應放慢車速、拉大車距，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，才能確保行車安全。

國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是1輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是1輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是1輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是1輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是1輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是1輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是1輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是1輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是1輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中１輛小貨車翻覆，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
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國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是這輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向泰山下坡路段近午發生9車連環追撞事故，起因是這輛大貨車疑未保持安全距離追撞前車，釀成連環車禍，其中2輛轎車嚴重損毀，幸好未造成人員嚴重傷亡，2人輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝

國道 塞車 失控 車禍

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