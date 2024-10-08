病患住院不滿沒安眠藥 涉辱罵護理師丟冰袋遭起訴

邱姓病患今年4月住院期間，不滿護理師拒絕提供安眠藥，涉嫌作勢朝護理師敲打、丟冰袋，入罵三字經嗆聲「找人處理你」。士林地檢署偵結，依醫療法起訴邱男。

起訴指出，邱姓男子今年4月間因病住近台北市一家醫院，晚上護理師發藥時開口索取安眠藥，不滿護理師拒絕提供安眠藥，在病房內鬧事20多分鐘，涉嫌作勢敲打、拿冰袋丟護理師，甚至口出惡言飆罵三字經，「找人處理你」等語，導致賴姓護理師心生畏懼。