病患住院不滿沒安眠藥 涉辱罵護理師丟冰袋遭起訴
邱姓病患今年4月住院期間，不滿護理師拒絕提供安眠藥，涉嫌作勢朝護理師敲打、丟冰袋，入罵三字經嗆聲「找人處理你」。士林地檢署偵結，依醫療法起訴邱男。
起訴指出，邱姓男子今年4月間因病住近台北市一家醫院，晚上護理師發藥時開口索取安眠藥，不滿護理師拒絕提供安眠藥，在病房內鬧事20多分鐘，涉嫌作勢敲打、拿冰袋丟護理師，甚至口出惡言飆罵三字經，「找人處理你」等語，導致賴姓護理師心生畏懼。
邱男報案坦承犯行辱罵護理師。邱男的母親也證實邱男在病房朝護理車丟冰袋，且根據住院紀錄邱男住院期間多次情緒激動，也曾咆哮護理人員。檢方認定邱男行徑涉犯醫療法「對於醫事人員執行醫療業務時，施強暴足以妨害醫事人員執行醫療業務」罪嫌，及刑法恐嚇罪嫌，依法起訴。
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