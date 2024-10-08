天雨路滑小貨車失控自撞電桿車頭斷頸 駕駛頭部重創不治
昨天下午嘉義地區午後雷陣雨，有輛小貨車行經阿里山公路中埔鄉路段時，疑天雨路滑失控自撞路邊電線桿，強大撞擊力將電桿撞斷，小貨車慘遭電桿斷頸，車頭全毀，駕駛頭部重創送醫不治；有名女騎士也因閃避不及追撞，幸好只是擦挫傷。詳細肇事原因警方調查中。
警方表示，昨天下午5點13分許，嘉義縣中埔鄉台18線（阿里山公路）22.5公里路段，44歲劉男駕駛自小貨車沿台18線東往西方向行駛，疑因天雨路滑不慎失控自撞路邊電線桿；另造成後方一名羅姓女騎士閃避不及追撞貨車，臉部輕微擦挫傷。劉男頭部嚴重受傷，當下已無呼吸心跳，經警消到場後立即將劉男送往醫院救治，仍傷重不治。警方調查，雙方沒有酒駕情事，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
有對向汽車行車紀錄器側錄到小貨車發生意外瞬間，當時下著雨，雨勢並不大，還有民眾出來倒垃圾，對向前方的小貨車突然打滑失控高速撞向路旁電桿，電桿不偏不倚撞上車頭與車廂連接處，有如將車頭斷頸般令人怵目驚心。
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