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死者家屬控醫療疏失 高市民生醫院：合常規無過失

中央社／ 高雄8日電

高雄蔡姓男子7月從高處跌落被送民生醫院急診，3天後情況惡化轉院手術後不治。家屬今天控民生醫院疏失害命；院方說，相關處置過程及醫療決策均符合醫療常規，無明顯醫療過失。

蔡姓男子7月底因工作從2公尺高處跌落，被送到市立民生醫院急診住院，3天後因冒冷汗、呼吸淺快症狀，轉院至高雄榮總緊急手術後死亡。

蔡男家屬今天至民生醫院抗議並指控民生醫院主治醫師未即時手術，造成蔡男送命。民生醫院今天透過訊息回應，對於病人不幸辭世深感遺憾，此案為醫療糾紛案件，經外部醫療專家審查後認定「相關處置過程及醫療決策均符合醫療常規，無明顯醫療過失」。

高雄市衛生局也回應，非常重視此醫療糾紛，並對於患者及家屬表達關切及遺憾。經致電家屬了解狀況，家屬認為民生醫院有醫療疏失，衛生局依據「醫療事故預防及爭議處理法」規定，提供民眾申請醫療爭議調解資訊，將安排調解會議，協助家屬依法定程序保障權益。

民生醫院指出，蔡男在7月31日因工作跌落被送進民生醫院急救，經急診完整檢查，病人有骨盆骨「線性骨裂」現象，因此收住院治療，並於住院治療期間，持續監控生命徵象穩定。

蔡男在8月2日上午出現冒冷汗、呼吸淺快症狀，民生醫院說，主治醫師緊急照會胸腔暨重症專科醫師，並立即安排相關檢驗檢查及電腦斷層掃描，檢查結果顯示病人有「腹腔積氣」，經說明疑似有「腸胃道破洞」。

主治醫師當時取得家屬同意後，隨即進行必要緊急處置並將蔡男轉院高雄榮總。民生醫院表示，相關出院手續、聯繫救護車、同步與高榮醫師交班，並由院內護理師隨同家屬以救護車轉送高榮緊急手術。

民生醫院說明，針對家屬質疑民生醫院未積極治療，已安排3次協調會，並召集醫護團隊釐清家屬疑義，同時主動邀請外部醫療專家審查相關醫療處置，專家認定「相關處置過程及醫療決策均符合醫療常規，無明顯醫療過失」。

民生醫院強調，秉持最大誠意持續與家屬溝通、協調，因家屬堅持院方醫療過失，因此依據「醫療事故預防及爭議處理法」，全案移請高雄市衛生局，已定於11日調處，民生醫院一切配合、依法辦理。

手術 衛生局 醫師

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