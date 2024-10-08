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台中英士公園掛樹男屍無證件 警用特徵比對查出身分

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名男子在今早被人發現掛在北區英士公園的榕樹上，高度有3公尺，已有屍斑，嚇壞晨運民眾，警方採證，發現男子無身分證件，經臉部特徵比對相關影像後，查出男子身分，家住南部，過去在台中打零工為生，已聯絡到死者家屬，將報請檢察官相驗，釐清郭男死因。

第二警分局在今早8時許獲報，英才公園內有死亡案件，男子掛在公園內3公尺高的榕樹上，救護車到場確認，男子已有屍斑、明顯死亡，鑑識人員採證，無發現男子有明顯外傷，但男子身上無手機、證件，警方是利用臉部特徵的影像辨識，查出男子身分。

經查，死者是52歲南部人，過去在台中市打零工維生，曾任職的公司雇主，確認郭過去曾在其公司工作，不過已離職一段時間，不清楚郭的死因；另外，郭的家屬也透露，郭已有一段時間未與家中聯繫，不清楚郭的近況，將配合檢警相驗，釐清死因。

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台中市一名男子今早被人發現掛在英士公園的榕樹上，已明顯死亡，嚇壞晨運民眾，警方到場採證。圖／讀者提供
台中市一名男子今早被人發現掛在英士公園的榕樹上，已明顯死亡，嚇壞晨運民眾，警方到場採證。圖／讀者提供

台中市 特徵 身分證

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