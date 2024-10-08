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襪子繞脖貓「樂樂」慘死新竹街頭 動保團體揪凶竟是心理系男大生

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹香山發生一起疑似虐貓事件，一隻三花貓「樂樂」遭人發現襪子繞脖慘死街頭，經動保團體抽絲剝繭發現，飼主竟是某大學心理系張姓大學生，且該學生還另領養2隻貓。新竹市動保所表示，張生已坦承餵藥不當造成貓咪傷害，後續將送動物法醫解剖鑑定死因。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富指出，前天（6日）有民眾通報有一隻三花貓在街頭遭襪子纏繞脖子，救援志工到場後，發現貓咪已奄奄一息，後來調閱監視器循線找到飼主竟是張姓大學生，他也坦承對貓施虐後丟到街上。

參與救援的新竹縣議員、台灣之心愛護動物協會理事長朱健銘也指出，張生一開始還將房東監視器拔掉、不承認虐貓，後來他用紫外線燈去照，發現浴室有血跡，張姓大學生這才坦承有虐貓。離譜的是，他陪同張生做筆錄時，才訓戒張生不可再領養貓，沒想到張生當天晚上竟然又向中途愛媽領養一隻貓。

新竹市動物保護及防疫所表示，10月6日民眾通報香山區發生疑似虐貓致死案件，動保所於第一時間立即派動物救援人員到場，並將貓咪大體接收冰存，警方也主動調閱監視器積極偵辦。

新竹市動保所說明，昨天（7日）已與警方會同屋主及動物保護協會志工至現場調查搜證，並立即於當天晚間約談嫌疑人張男到案說明，張男已坦承因以不當方式餵藥而造成貓咪傷害，後續動保所會將貓咪大體送動物法醫解剖鑑定死因，全案移送地檢署進一步偵辦或行政處份。

此外，張男房內還發現有一隻於10月6日自民間新收養的虎斑幼貓，也已由動保所帶回動物收容所安置照護，目前狀況尚正常。

新竹市動保所呼籲，依動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。

新竹市議員劉崇顯也要求動保所，除了要釐清相關案情與作案動機外，更要重視此案從重裁罰，不能讓具虐待動物潛在風險的人有僥倖的心態。

新竹香山發生一起疑似虐貓事件，一隻三花貓「樂樂」遭人發現襪子繞脖慘死街頭，經動保團體抽絲剝繭發現，飼主竟是某大學心理系張姓大學生。圖／朱健銘提供
新竹香山發生一起疑似虐貓事件，一隻三花貓「樂樂」遭人發現襪子繞脖慘死街頭，經動保團體抽絲剝繭發現，飼主竟是某大學心理系張姓大學生。圖／朱健銘提供
參與救援的新竹縣議員、台灣之心愛護動物協會理事長朱健銘也指出，張生一開始還將房東監視器拔掉、不承認虐貓，後來他用紫外線燈去照，發現浴室有血跡，張姓大學生這才坦承有虐貓。圖／朱健銘提供
參與救援的新竹縣議員、台灣之心愛護動物協會理事長朱健銘也指出，張生一開始還將房東監視器拔掉、不承認虐貓，後來他用紫外線燈去照，發現浴室有血跡，張姓大學生這才坦承有虐貓。圖／朱健銘提供

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