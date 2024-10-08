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假車牌在社群中氾濫 藍委籲加強取締

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

國民黨立委洪孟楷8日提醒政府注意假車牌氾濫的狀況，並呼籲加重罰則、擴大取締。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委洪孟楷8日提醒政府注意假車牌氾濫的狀況，並呼籲加重罰則、擴大取締。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「臉書上就有製造假車牌廣告，若放任恐造成交通安全與詐騙惡化，盼政府加強取締！」國民黨立委洪孟楷8日指出，臉書、Line等平台很容易買到假車牌，政府應該從源頭管理、阻絕銷售與加強取締，他也提出加重刑責（6萬元罰鍰、沒入車輛）的修法版本。警政署官員坦言，近年來假車牌犯罪趨勢增加，會加強取締、研議修法。

假車牌氾濫影響道安

洪孟楷表示，在臉書上搜尋「假車牌」，就可以發現相關廣告與社團，寫著「可客製化，價格2到2.5萬元不等」的資訊，他的團隊假裝配合接觸後發現，實際價格可能更低，有老闆號稱只要3到5千就能製造。他強調，若縱容相關案件持續氾濫，持有假車牌者恐更不守安全規定，詐團車手也更難抓捕。

因此，他呼籲數發部、交通部、法務部與警政署加強源頭管理、阻絕銷售與加強取締。洪孟楷也提出《道交條例》修法，盼將偽造車牌的罰則從3600至10800元提高到1萬以上、3萬以下，若1年內違反2次，開罰6萬元以上，並直接沒收車輛。他期待法務部能研擬修法，加重假車牌刑責。

警方用AI辨識車牌

對此，內政部警政署交通組組長陳明志回應說，警方有發現112年至今，偽造車牌案件量有上升趨勢，他提醒民眾，若偽造車牌會觸犯《刑法》第212與216條的「偽造文書罪」，還有《道交條例》，警方未來會加強取締、追查上游製造集團，並透過AI及時辨識車牌，發現可疑牌號會攔截查證。

「會請社群平台積極配合！」數發部數位產業署簡任技正黃美靜表示，《打詐專法》上路後，政府會納管6大平台，並要求廣告實名制與業者下架詐騙廣告，若業者不配合政府，會進行開罰；交通部公運司專委趙晉緯則說，會讓業者不敢製造與販售，也會請海關協助追查境外流入，並阻絕雅虎、蝦皮等網路賣場的販售管道。

洪孟楷肯定交通部在賣場上的努力，但近來多數案件是在社群平台，也要跨部會加強管制；法務部檢察司科長李思達表示，近來收到許多修法意見，包括認為「偽造文書罪」判太輕、設立獨立專章與希望不要易科罰金等，會將相關意見納入修法，儘速作出決議。

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