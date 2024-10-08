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南迴華源橋路段發生小貨車擦撞翻覆 造成1傷1命危送醫
台東南迴公路南下381.5公里華源橋路段，今天上午發生一起小貨車與白色轎車擦撞事故，小貨車當場翻覆，造成小貨車上1傷1命危，事故原因警方調查中。但巧的是事故地點與7月18日發生巴姓上兵騎紅牌重機擦撞貨車死亡同一地點，當地居民直言「真的小心慢行」。
警消表示，今天早上10點接獲民眾報案指出南迴公路南下381.5公里華源橋路段有小貨車翻覆人員受困，救護人員抵達現場，發現小貨車78歲呂姓男駕駛受困車內，副駕駛座71歲呂姓女子則撞破車窗彈出車外，女子身上多處擦挫傷送醫，男駕駛被救救出時沒有呼吸心跳，2人緊急送往醫院救治
同向的白色轎車35歲陳姓女駕駛向警消表示，這台南下小貨車不知為何原因，突然擦撞過來，還來不及反應，小貨車就翻倒了。警方表示詳細事故原因仍進一步調查釐清。
不過，據了解這起外發生地點，竟和7月18日發生巴姓上兵騎紅牌重機擦撞貨車死亡同一地點，當地居民直言太巧了，也提醒用駕駛真的小心慢行，不要搶快。
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