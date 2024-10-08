影／國5北向35.2公里宜蘭段火燒車 漁貨車起火烈焰濃煙竄天

國5北上35.2公里處、位於宜蘭五結段今天上午發生小貨車起火燃燒，瞬間熊熊烈火，濃煙直竄天際，車上駕駛緊急跳車，所幸無傷，國九大隊與消防人員封閉北上車道救火，裝載漁獲車輛全燃燒，燒到只設鐵架。

今天上午10時40分許，國道公路警察九大隊勤務指揮中心接獲坪林行控中心通報，位於國道5號北向35.2公里的避車彎處，一輛自裝載漁獲的自小貨車不明原因起火燃燒，勤務指揮中心立即派遣巡邏車，通報消防車、救護車輛及拖吊車前往。

頭城分隊巡邏車於10時50分許抵達現場，因現場燃燒濃煙過大影響視線，暫時封閉北向全線約5分鐘後，開放內側車道通行；11時許消防車抵達，3分鐘內即撲滅火勢。該輛小貨車上僅有駕駛一人，沒有受傷，詳細起火原因有待調查。