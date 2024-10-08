快訊

罷樑發言人李晏蓉：民進黨未主動介入 憂同意票少於不同意

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

台64線三重段凌晨翻車導致後方追撞1人送醫 交通中斷1小時

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市台64線快速道路三重路段往八里方向，今天凌晨4時許有1輛貨車自撞護欄翻車，導致後方另2輛貨車發生追撞，1人受傷送醫，並造成西向交通完全中斷約1個小時無法通行，詳細事故原因尚待調查釐清。

據了解，凌晨4時40分天還未亮且下雨路面濕滑，59歲林姓司機駕駛小貨車在三重、新莊交流道前，自撞護欄翻車。後方由48歲蘇姓司機駕駛的大貨車緊急煞車，造成另1輛由41歲梅姓司機駕駛的小貨車閃避不及撞上。

台64線高架快速道路只有2線車道，這起車禍造成西行往八里方向交通完全中斷，警方獲報趕抵管制交通，通知警廣提醒用路人提前下板橋江子翠匝道改道行駛，並請清潔隊派員協助清理路面。

3名貨車司機均未飲酒，只有最後撞上的梅姓司機多處擦挫輕傷，由救護車送醫包紮檢查。事故車輛於清晨5時45分拖吊移置，先開放單線通車，路面油漬於6時21分清理完畢，全線恢復通行。詳細肇事原因尚待釐清。

台64線快速道路三重路段往八里方向，凌晨4時許有1輛貨車自撞護欄翻車，導致後方另2輛貨車發生追撞，1人受傷送醫，並造成西向交通完全中斷約1個小時無法通行。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路三重路段往八里方向，凌晨4時許有1輛貨車自撞護欄翻車，導致後方另2輛貨車發生追撞，1人受傷送醫，並造成西向交通完全中斷約1個小時無法通行。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路三重路段往八里方向，凌晨4時許有1輛貨車自撞護欄翻車，導致後方另2輛貨車發生追撞，1人受傷送醫，並造成西向交通完全中斷約1個小時無法通行。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路三重路段往八里方向，凌晨4時許有1輛貨車自撞護欄翻車，導致後方另2輛貨車發生追撞，1人受傷送醫，並造成西向交通完全中斷約1個小時無法通行。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路三重路段往八里方向，凌晨4時許有1輛貨車自撞護欄翻車，導致後方另2輛貨車發生追撞，1人受傷送醫，並造成西向交通完全中斷約1個小時無法通行。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路三重路段往八里方向，凌晨4時許有1輛貨車自撞護欄翻車，導致後方另2輛貨車發生追撞，1人受傷送醫，並造成西向交通完全中斷約1個小時無法通行。記者林昭彰／翻攝

三重 自撞 車禍 車道

延伸閱讀

國1北上竹北路段小貨車和小客車追撞 回堵5公里

疑吸「喪屍菸彈」神智不清 桃園男追撞警車波及無辜

國1五楊高北上過泰山路段2車追撞 占用內線車道

男台中騎車載妻遭轎車追撞 雙雙墜大甲溪河床…釀夫死妻傷

相關新聞

襪子繞脖貓「樂樂」慘死新竹街頭 動保團體揪凶竟是心理系男大生

新竹香山發生一起疑似虐貓事件，一隻三花貓「樂樂」遭人發現襪子繞脖慘死街頭，經動保團體抽絲剝繭發現，飼主竟是某大學心理系張...

轎車匯入幹道撞機車 輔大音樂系女碩士生意識模糊送醫搶救

新北市新莊區中環路今天上午10時許，1名28歲簡姓女子駕駛轎車從路旁停車場駛出，與沿中環路直行的機車發生擦撞，就讀輔仁大...

國道1號北向泰山路段8車撞成一團 嚴重回堵慢慢消化中

北部地區從清晨豪大雨不斷，甚至出現短延時強降雨，國道1號北向39.7公里過林口交流道的泰山下坡路段，中午12時許有5輛小客車、1輛聯結拖板車...

台南新營汙水工程工地坍方 移工陷落土石拉出送醫急救

台南市新營區民治路84號前路面施工中午發生坍方意外，一名參與地下道汙水管線工程的越南籍工人因為路面突然坍方陷落受困，下半...

台中英士公園掛樹男屍無證件 警用特徵比對查出身分

台中市一名男子在今早被人發現掛在北區英士公園的榕樹上，高度有3公尺，已有屍斑，嚇壞晨運民眾，警方採證，發現男子無身分證件...

台中東區大樓深夜驚傳墜樓 女住戶凌晨從12樓掉下身亡

台中市東區一處社區大樓今凌晨4點多傳出民眾墜樓身亡，警方查出死者為住戶黃姓女子，疑似近日情緒不佳，經調閱電梯監視器、現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。