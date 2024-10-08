台64線三重段凌晨翻車導致後方追撞1人送醫 交通中斷1小時

新北市台64線快速道路三重路段往八里方向，今天凌晨4時許有1輛貨車自撞護欄翻車，導致後方另2輛貨車發生追撞，1人受傷送醫，並造成西向交通完全中斷約1個小時無法通行，詳細事故原因尚待調查釐清。

據了解，凌晨4時40分天還未亮且下雨路面濕滑，59歲林姓司機駕駛小貨車在三重、新莊交流道前，自撞護欄翻車。後方由48歲蘇姓司機駕駛的大貨車緊急煞車，造成另1輛由41歲梅姓司機駕駛的小貨車閃避不及撞上。

台64線高架快速道路只有2線車道，這起車禍造成西行往八里方向交通完全中斷，警方獲報趕抵管制交通，通知警廣提醒用路人提前下板橋江子翠匝道改道行駛，並請清潔隊派員協助清理路面。