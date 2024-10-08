快訊

罷樑發言人李晏蓉：民進黨未主動介入 憂同意票少於不同意

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

外籍學生也曾遇詐騙 移民署和警局到校園教識反詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

為避免外國籍學生受詐騙，影響在台居留權益，移民署台中市第二服務站今天邀請台中市政府警察局犯罪預防科，到靜宜大學國際專修部舉辦外國籍學生在台說明會，請越南通譯阮秋庄同步翻譯，說明居留證相關權益，解說詐騙樣態，提醒天下沒有白吃的午餐，讓學生們具有辨識詐騙敏銳度。

詐騙猖獗，已有外國籍學生為詐騙技倆所騙，更有人受害成為詐騙集團一員；台中市警察局犯罪預防科警務正莫慧玲表示，詐騙花招日新月異，手法推陳出新，若沒有識詐意識，難保不會淪為詐騙集團眼中的肥羊。

移民署台中市第二服務站說明居留權益，自今3月1日起，在台逾期居停留的罰鍰金額已提高為1萬元至5萬元，並延長禁止入國管制期最高為7年，要留意居留證效期，小心別逾期。

第二服務站主任周佑仁表示，已有外國籍學生因一時不察，將自己的銀行或郵局帳戶借給詐騙集團使用，不知成了詐騙成員，影響在台居留及受教權益。

為避免外國籍學生受詐騙，影響在台居留權益，移民署台中市第二服務站今天邀請台中市政府警察局犯罪預防科，到靜宜大學國際專修部舉辦外國籍學生在台說明會。圖／移民署台中市第二服務站提供
為避免外國籍學生受詐騙，影響在台居留權益，移民署台中市第二服務站今天邀請台中市政府警察局犯罪預防科，到靜宜大學國際專修部舉辦外國籍學生在台說明會。圖／移民署台中市第二服務站提供
為避免外國籍學生受詐騙，影響在台居留權益，移民署台中市第二服務站今天邀請台中市政府警察局犯罪預防科，到靜宜大學國際專修部舉辦外國籍學生在台說明會。圖／移民署台中市第二服務站提供
為避免外國籍學生受詐騙，影響在台居留權益，移民署台中市第二服務站今天邀請台中市政府警察局犯罪預防科，到靜宜大學國際專修部舉辦外國籍學生在台說明會。圖／移民署台中市第二服務站提供

台中市 國籍 詐騙集團

延伸閱讀

富邦證券反詐能力再升級 資安防衛阻詐 守護客戶權益

2陸遊客滋擾港人活動 移民署認定違規要求出境

陸男在西門町扯光復香港旗幟遭爆料「違法來台」 移民署：強制出境

反詐宣導 打進棒球場

相關新聞

襪子繞脖貓「樂樂」慘死新竹街頭 動保團體揪凶竟是心理系男大生

新竹香山發生一起疑似虐貓事件，一隻三花貓「樂樂」遭人發現襪子繞脖慘死街頭，經動保團體抽絲剝繭發現，飼主竟是某大學心理系張...

轎車匯入幹道撞機車 輔大音樂系女碩士生意識模糊送醫搶救

新北市新莊區中環路今天上午10時許，1名28歲簡姓女子駕駛轎車從路旁停車場駛出，與沿中環路直行的機車發生擦撞，就讀輔仁大...

國道1號北向泰山路段8車撞成一團 嚴重回堵慢慢消化中

北部地區從清晨間歇驟降豪雨，國道1號北向39.7公里過林口交流道的泰山下坡路段，中午12時許有5輛小客車、1輛聯結拖板車...

台南新營汙水工程工地坍方 移工陷落土石拉出送醫急救

台南市新營區民治路84號前路面施工中午發生坍方意外，一名參與地下道汙水管線工程的越南籍工人因為路面突然坍方陷落受困，下半...

台中英士公園掛樹男屍無證件 警用特徵比對查出身分

台中市一名男子在今早被人發現掛在北區英士公園的榕樹上，高度有3公尺，已有屍斑，嚇壞晨運民眾，警方採證，發現男子無身分證件...

台中東區大樓深夜驚傳墜樓 女住戶凌晨從12樓掉下身亡

台中市東區一處社區大樓今凌晨4點多傳出民眾墜樓身亡，警方查出死者為住戶黃姓女子，疑似近日情緒不佳，經調閱電梯監視器、現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。