外籍學生也曾遇詐騙 移民署和警局到校園教識反詐

為避免外國籍學生受詐騙，影響在台居留權益，移民署台中市第二服務站今天邀請台中市政府警察局犯罪預防科，到靜宜大學國際專修部舉辦外國籍學生在台說明會，請越南通譯阮秋庄同步翻譯，說明居留證相關權益，解說詐騙樣態，提醒天下沒有白吃的午餐，讓學生們具有辨識詐騙敏銳度。

詐騙猖獗，已有外國籍學生為詐騙技倆所騙，更有人受害成為詐騙集團一員；台中市警察局犯罪預防科警務正莫慧玲表示，詐騙花招日新月異，手法推陳出新，若沒有識詐意識，難保不會淪為詐騙集團眼中的肥羊。

移民署台中市第二服務站說明居留權益，自今3月1日起，在台逾期居停留的罰鍰金額已提高為1萬元至5萬元，並延長禁止入國管制期最高為7年，要留意居留證效期，小心別逾期。